Zoveel betaal je voor een ouwe BMW 316i

Het was een nieuwsluwe dag vandaag, merkte ondergetekende toen hij aan het eind van de middag aanschoof achter het bureau op Autoblog HQ. Al het nieuws dat er vandaag te melden was stond al lang en breed op de site -omdat wij nu eenmaal de snelste en de beste zijn- dus bleef er voor mij eigenlijk maar 1 ding over. Struinen op Marktplaats! Hoera!!!

Het is een van de dingen waar je ons redacteuren het gelukkigst mee maakt. Windowshoppen en genieten van al het moois (of vreselijk overschat en te duur spul, is ook leuk) dat de online marktplaats te bieden heeft. En we zijn daar zeker niet alleen in, want we krijgen regelmatig goede tips als er weer eens iets moois is gezien.

Zoals nu ook weer. Autobloglezer Barend stuurde deze naar tips@autoblog.nl en daar zijn we blij om.

Het basismodel is ook leuk!

Want we hebben hier een advertentie van een BMW E30. En een keer geen M3, Alpina of 325i cabriolet, maar juist de basisversie. Een 316i Touring in de aparte kleur Lagunengrün-metallic. Hoe zeg je met nog minder woorden dat je uit de 90's komt... Precies. Hij is gebouwd in 1994 en is daarmee een van de laatste E30's. Zijn opvolger E36 was namelijk al vier jaar eerder op de markt gekomen, maar BMW bleef de E30 Touring nog even leveren.

Maar al klinkt 1994 als eergisteren, het is inmiddels toch alweer 32 jaar geleden. Maar dat zie je niet aan deze occasion. Geen roest, originele coating nog onder de bodem, stoffen bekleding in goede staat, noem maar op. Ook motorisch zit hij goed in elkaar.

Ja, verwacht geen supercar-prestaties, het blijft een 1.6'je met 99 pk (voor de nerds, de M40B16) en daarmee zat hij in 12,1 seconden op de 100. Wel kon je er 200 op de teller mee halen, weet ik uit ervaring. Mijn moeder had er eentje toen ik net 18 werd. En dan test je dat soort dingen met alle liefde even voor haar. In totaal is er pas 78.000 km mee gereden.

En nu staat hij dus te koop en gaan we hopelijk de vraag beantwoorden of hij nou heel duur, of heel goedkoop is. Ze vragen er namelijk 19.990 euro voor. Inderdaad, een flinker bak geld voor een auto van 32 jaar oud. Maar we weten ook dat deze generatie steeds duurder wordt, een M3 kost makkelijk 150.000 euro. En dan is 20k een schijntje.

Goed, we zijn benieuwd, is ie duur of goedkoop en zou jij hem willen hebben?

Laat het weten in de comments!