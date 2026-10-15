Deze brandstof is ineens bijna de helft goedkoper in Nederland!

De strijd om de populairste bron voor de aandrijving van auto’s blijft tussen benzine en elektriciteit gaan. Toch zijn er nog volhouders die een alternatief willen bieden. Waterstof bijvoorbeeld. Sinds gisteren is die brandstof een stuk interessanter geworden in Nederland.

H2-verkoper Fountain Fuel heeft gisteren de tarieven van haar waterstof flink verlaagd. Bij waterstof tel je niet in liters, maar in kilo’s. Je betaalde bij Fountain Fuel 18,95 euro per kilo waterstof waar je in bijvoorbeeld de Hyundai Nexo ruim 100 kilometer mee kunt rijden. Die waterstofprijs is met 42 procent gedaald naar 10,95 euro per kilo inclusief btw. Voor bedrijven die groots waterstof afnemen kan de prijs zelf zakken naar 8 euro per kilo.

Is waterstof goedkoper dan benzine?

Laten we er de rekenmachine bij pakken. De Nexo die je op de foto’s ziet, heeft een tank van 6,7 kilo en kan daarmee 826 kilometer rijden volgens de WLTP. Dat is dus 123 kilometer per kilo voor 10,95 euro.

Een vergelijkbare benzine-SUV - de Hyundai Tucson - verbruikt 6,5 tot 7 liter benzine per 100 kilometer. Met de huidige benzineprijs van 2,454 euro ( CBS ) wil dat zeggen dat je voor 15,95 tot 17,18 euro moet tanken om aan die 100 kilometer te komen. Oftewel: waterstof tanken is nu dus een eurootje of zes per 100 kilometer goedkoper dan benzine!

Moeten we nu allemaal een waterstofauto kopen?

Voor je naar Marktplaats surft en gaat zoeken naar een waterstofauto voor erbij moet je wat belangrijker zaken weten over de H2-auto. Zo zijn er niet veel plekken waar je kunt tanken. Een treffend voorbeeld: Fountain Fuel zit nu in Amersfoort, Rotterdam The Hague Airport en Nijmegen en streeft ernaar om rond 2030 minimaal elf stations operationeel te hebben in Nederland. Da’s niet zo veel.

Daarnaast zijn er nog niet zoveel merken die het aandurfden om een waterstofproductieauto te bouwen. Toyota en Hyundai hebben het gedaan en binnenkort ook BMW, maar daar blijft het voorlopig een beetje bij. Goedkoop zijn de modellen allerminst in aanschaf. Een nieuwe Nexo begint bij ruim 72.000 euro. Het is aan het einde van zijn tijd bij jou ook maar de vraag wat er van dat bedrag overblijft aan restwaarde. Die auto’s hebben door de grote tank ook nog eens minder kofferbakruimte dan een equivalent op benzine of elektriciteit.

Nog iets om mee te nemen in je overweging: het onderhoud. Hoewel een waterstofauto minder bewegende motoronderdelen heeft dan een benzineauto, is het onderhoud niet goedkoop. De brandstofcel (fuel cell) die waterstof omzet in elektriciteit is bijvoorbeeld al een duur apparaat. Daarnaast moet de tank geregeld gecontroleerd en moet je de speciale filters periodiek vervangen.

Kortom, het is een stap in de goede richting dat waterstof in Nederland zoveel goedkoper wordt dan benzine, maar een doorbraak zou ik niet willen noemen.

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