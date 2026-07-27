Vond je de Brabus G-Klasse al heftig? Wacht maar tot je deze ziet

De Mercedes G-Klasse is zo'n auto die je eigenlijk niet meer echt hoeft aan te kleden. Maar zoals altijd zijn er toch tuners die naar een G63 kijken en daar nog even hun plasje overheen willen doen. Maar eerlijk, als je dacht dat Brabus en Mansory het eindstation waren, is er nu een nieuwe speler die graag een gooi doet naar die titel.

Brabus met een vleugje Mansory

De creatie komt van Venuum en luistert naar de naam 777. Klinkt natuurlijk lekker exclusief, maar één blik op de foto's en je weet vooral één ding: het doel van deze G63 is gezien worden. Liever meer dan minder. Op het eerste gezicht zou je bijna zeggen dat Brabus verantwoordelijk is. De verbrede wielkasten, aangepaste bumpers, gigantische velgen en een flinke lading carbon doen sterk aan de Duitse tuner denken. Tegelijkertijd sluipen er ook wat Mansory-trekjes in. Dat is meestal geen goed teken.

Venuum monteert voorziet de tank van onder andere een compleet nieuwe grille, een geventileerde motorkap, aangepaste spatborden, een nieuwe reservewieldrager en een forse diffuser. Alsof dat nog niet genoeg is, pronkt achterop ook nog een verlicht Venuum-logo. Je moet wel een beetje je best doen natuurlijk.







Alles draait om de zeven

De naam 777 zal vast een reden hebben, maar wat die reden is blijft de vraag. Wel is duidelijk dat de 7 het hoofdthema van de auto is en kom je het cijfer overal op de auto tegen. De extra LED-verlichting in de grille is gevormd als een 7, de velgen hebben blauwe zeven als designelement en ook elders op de auto kom je het cijfer tegen.

Opvallend genoeg lijkt Venuum de techniek wel helemaal met rust te laten. Tenminste, daar wordt niets over gezegd. Dat betekent waarschijnlijk dat onder de motorkap nog altijd de bekende 4,0-liter biturbo V8 ligt met 585 pk en 850 Nm. Daarmee sprint de G63 in 4,2 seconden naar de 100 km/u, wat voor een rijdende kledingkast nog altijd best bijzonder is.







Meer is meer?

Wat de complete ombouw kost, vertelt Venuum niet. Geïnteresseerden moeten zelf contact opnemen om de mogelijkheden, en vermoedelijk een stevig prijskaartje, te bespreken.

De vraag is vooral of je dat wel zou willen. De standaard G63 trekt al genoeg bekijks, Brabus doet daar nog een schep bovenop en Venuum lijkt vervolgens gedacht te hebben dat er nog wel drie scheppen bij konden. Er zullen ongetwijfeld liefhebbers voor zijn.

Via: Autoevolution



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