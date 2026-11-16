Bijna gratis een BMW rijden. Dat kan met deze occasion

Een grote BMW met een zescilinder, achterwielaandrijving en een flinke motorkap. Heerlijk natuurlijk, maar als je er iedere dag mee naar je werk moet, wordt het al snel een dure hobby. Tenzij je er eentje vindt die op LPG rijdt en waar je ook nog eens geen wegenbelasting voor betaalt.

De eerste BMW 6-serie, de E24, verscheen in 1976. Met zijn lange motorkap, lage dak en karakteristieke haaienneus was het een van de mooiste BMW's van die tijd. Misschien wel van alle auto's. De auto bleef tot 1989 in productie en was er uitsluitend met zespitters. Van de relatief bescheiden 628i tot de voor die tijd bloedsnelle M635CSi.

Die 628i was eigenlijk ook helemaal geen verkeerde keuze. Met zijn 2,8-liter zescilinder en 184 pk kwam je prima vooruit. Bovendien was de 6-serie vooral bedoeld om comfortabel grote afstanden af te leggen. En dat kan hij ruim veertig jaar later natuurlijk nog steeds. Ja tuurlijk kan 'ie dat!

En dan wordt het interessant

Op Marktplaats staat een 628i uit 1981 met 304.000 kilometer op de teller. Hij heeft onder meer lederen bekleding, vier elektrische ramen, een schuifdak en stuurbekrachtiging. Maar het leukste aan deze BMW is dat hij op LPG rijdt. En omdat hij ouder is dan veertig jaar, betaal je er ook geen wegenbelasting voor. Ook niet op gas.

En dat kan best interessant zijn. LPG kost momenteel gemiddeld zo'n € 1,05 per liter, terwijl je voor benzine ongeveer het dubbele betaalt. Stel dat deze BMW op gas 1 op 7 rijdt, dan kost 100 kilometer je ongeveer 15 euro aan brandstof. Op benzine, bij een aangenomen verbruik van 1 op 8, ben je zo'n 26 euro kwijt.

Voor deze 628i wordt 24.750 euro gevraagd. Dat is natuurlijk een behoorlijke bak geld voor een auto uit 1981 met ruim drie ton achter de kiezen. Maar als hij technisch goed in orde is, kun je er best een interessante dagelijkse auto aan hebben. Alleen even de Alpina velgen ruilen voor een mooi setje dat er origineel ook onder zat en gaan!

Al zouden wij voor de zekerheid wel wat geld achter de hand houden voor onderhoud. Het blijft tenslotte een 45 jaar oude BMW.

Met dank aan Koen voor de tip!