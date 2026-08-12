Gaat dit wereldrecord de EV-discussie opnieuw aanwakkeren?

Waterstof heeft het de laatste tijd nou niet bepaald makkelijk. Vrijwel ieder gesprek over de toekomst van de auto eindigt tegenwoordig bij batterijen. Toch zijn er nog steeds bedrijven die heilig geloven in een waterstof-verbrandingsmotor. En soms levert dat iets op waar zelfs de grootste EV-fan toch wel even stil van wordt.

654 km/u op waterstof

Als je aan JCB denkt, denk je waarschijnlijk aan die gele graafmachines die in de ochtend je straat openbreken. Niet aan wereldrecords op de zoutvlaktes van Bonneville. Maar toch is dat wat het Britse merk nu heeft gedaan.

Met de Hydromax zette JCB een voorlopige topsnelheid neer van 654 km/u. Volgens de FIA-regels moest de auto binnen een uur twee runs in tegenovergestelde richting maken. Dat leverde snelheden op van 645 km/u en 663 km/u, goed voor een gemiddelde van 654 km/u. Daarmee sneuvelt het oude waterstofrecord van 298.5 km/u van BMW uit 2004.















Geen brandstofcel, maar gewoon een motor

Het meest bijzondere is misschien nog wel de aandrijving. Want waar veel waterstofauto's gebruikmaken van een brandstofcel, kiest JCB gewoon voor een verbrandingsmotor die op waterstof draait. Sterker nog: de recordauto gebruikt twee aangepaste waterstofmotoren die zijn afgeleid van de motoren uit de graafmachines van het merk.

Samen goed voor 1.600 pk.

Volgens JCB stoten de motoren tijdens het rijden geen CO2 uit via de uitlaat. Daarnaast is de Hydromax nu niet alleen sneller dan de oude waterstofrecords, maar ook sneller dan de JCB Dieselmax, die in 2006 een dieselrecord van 563 km/u neerzette op dezelfde zoutvlakte.

Meer dan een record?

Voorlopig gaat het nog om een voorlopig FIA-record dat officieel moet worden bevestigd. Maar de boodschap is in ieder geval duidelijk. Terwijl vrijwel alle aandacht uitgaat naar batterij-elektrische auto's, laat JCB zien dat een waterstof-verbrandingsmotor nog altijd verrassend veel potentie heeft.

Of we straks allemaal met een waterstofmotor naar de supermarkt rijden? Ik denk het niet. Maar als je met waterstof 654 km/u kunt halen, is het in ieder geval lastig om nog te zeggen dat het alleen geschikt is voor graafmachines.

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