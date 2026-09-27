Is dit de best of slechtst uitgevoerde Mercedes E63 van Marktplaats?

Als je een auto verkoopt op Marktplaats, is het verstandig om zo specifiek mogelijk te zijn qua opties en uitvoering. Dan kunnen kopers echt precies aanvinken wat ze wensen en hopelijk rolt jouw auto eruit. Wij waren (zonder reden) op zoek naar een Mercedes-AMG E63 en vonden bij de kleuren één onder de lakkleur 'bruin'. Mocht je dat al gewaagd vinden, dan moet je het interieur zien.

Mercedes-AMG E63 Estate

We zouden het beschrijven als 'voor de fijnproever'. De basis is trouwens sowieso een fijne. Het betreft een Mercedes-AMG E63 uit 2017. Dat is de versie vóór de facelift of Modelpflege en bovendien voor de verandering eens niet de S. In plaats van 612 pk krijg je dan 'maar' 571 stuks. Wel natuurlijk uit de welbekende Mercedes 4.0 V8 met twee turbo's en met 4Matic-vierwielaandrijving. 0 naar 100 lukt daarom in een alsnog flink snelle 3,6 seconden. En ja: het is de stationwagon. Uw hond is u dankbaar.

Besmettelijk bruin

Tot zo ver de details die gelden voor alle Mercedes-AMG E63's op Marktplaats, wij vonden dus deze omdat het de enige bruine is. Bruin is een bijzondere kleur vanwege de zweem van 'oude man' die eraan hangt. Aan de andere kant, die kopen wel vaak dit soort stationwagons.

De kleur heet overigens Citrine Brown. Dat moet je ding zijn, maar de rest van de buitenkant is eigenlijk perfect. De dubbel vijfspaaks velgen zijn net even wat eenvoudiger dan de gebruikelijke meerspaaks. In de grille, op het dak en rond de sierlijsten vinden we nog een klassieke aluminium afwerking. En de badges zijn verwijderd! Kijk, je hoeft maar naar de stortkokers of de V8 Biturbo-badge te kijken om te weten dat het niet een E200d AMG-Line is, maar het is toch ietsje stijlvoller dan de meeste E63's.

Maar dat interieur...

In het interieur is een keuze gemaakt voor de Mercedes-AMG E63 die... ietsje bijzonderder is. Toegegeven, het past bij het exterieur, maar het blijft bijzonder. Er is gekozen voor Semi-Aniline nappaleder in de kleur bruin. Op de foto's lijkt de kleur een beetje het midden te houden tussen bruin en groen. Het is alleen te vinden op de onderste helft van het interieur en de stoelen, maar dan nog. Eigenlijk zou een iets lichtere tint bruin (iets van cognac) hier ietsje beter passen.

Kopen

Gewaagd, maar ergens ook wel weer op de juiste manier. Wat tevens opvalt aan de Mercedes-AMG E63 op Marktplaats: het is de goedkoopste 'S213' E63 die je gaat vinden. De auto zit op een prijspunt dat hij lang niet zo duur voelt als je verwacht van een dikke AMG als deze. Een auto in deze spec valt ook minder in handen van mensen die alles zwart maken aan het exterieur, dus dat zou rust moeten scheppen.

De negen jaar oude Mercedes met natuurlijk allerlei luxe zoals Burmester Audio, panoramadak en een hele verdere waslijst aan opties, heeft er 119.000 kilometer op zitten. Ze zijn niet vrij van betrouwbaarheidsissues, maar het is zeer afhankelijk van hoe ermee om is gegaan. Dat lijkt snor te zitten bij deze bruine, dus dan is 44.900 euro helemaal geen belachelijk bedrag. Koop dan!!1!

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