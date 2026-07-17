Vergeet alle Ferrari’s en Porsches, deze supercar op Marktplaats is pas echt bruut

We waren weer eens op Marktplaats aan het rondneuzen en toen vonden we gewoon een iconische en zeer zeldzame supercar. In ieder geval voor Nederland.

We hebben het over de Ford GT van de eerste generatie. Dan bedoelen we de Ford GT uit 2005, voor alle duidelijkheid. Je zou het ook kunnen zien als de tweede generatie, maar het origineel heette GT40 en geen GT. Hoe dan ook: de reïncarnatie van de GT40 is nu hard op weg om zelf een icoon te worden.

Retrodesign

De Ford GT zag het levenslicht in een periode dat retrodesign helemaal hot was. Dit leverde een aantal hele gave auto’s op en een aantal iets minder gave auto’s. De Ford GT hoort duidelijk in de eerste categorie. Fun fact: de toenmalige designbaas van Ford was J Mays, die eerder de Volkswagen New Beetle tekende. In welke categorie die auto hoort, mogen jullie zelf bepalen.

Een goed retro-ontwerp is tijdloos en dat is zeker van toepassing op de Ford GT. Deze auto ziet er nog net zo gaaf uit als 20 jaar geleden. Zelfs het interieur droogt goed op, wat maar van héél weinig Amerikaanse auto's uit die tijd gezegd kan worden. En ja, de nieuwe Ford GT oogt een stuk moderner, maar die auto heeft niet de rauwe charme die deze auto wel heeft.



















Ruige V8

Deze charme zit ‘m niet alleen in het design, maar ook zeker in de motor. In de basis is dit ‘gewoon’ de 5,4 liter Modular V8 die ook in de Mustang ligt, maar man, want klinkt deze motor ruig. Misschien wel beter dan alle Ferrari V8’s en zéker beter dan de EcoBoost V6. Dankzij een supercharger levert de V8 550 pk’s, die uiteraard allemaal naar de achterwielen gaan. Bovendien is de Ford GT voorzien van een handbak. Je hebt dus old school looks én een old school rijbeleving.

Wat dit exemplaar extra bijzonder maakt is het feit dat het geen USA-import is. Dit is één van de 101 Ford GT’s die origineel in Europa is geleverd. De auto heeft 51.386 kilometer op de teller staan en heeft nu zijn weg gevonden naar Marktplaats. Helaas is de prijs wel gestegen door de jaren heen, dus je moet € 494.740 voor deze auto neertellen. Maar wie weet komt er nog een tijd dat je denkt: had ik die auto maar gekocht voor 5 ton.

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