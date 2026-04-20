Is dit de coolste Porsche 996 Carrera van Marktplaats?

Stel: je hebt een Porsche 996 en je wil die uniek maken. Dan kun je ‘m roze wrappen, maar wat je ook kunt doen is een Rothmans-livery. Wat je dan krijgt zien we op Marktplaats.

Over het design van de 996 blijven de meningen verdeeld, maar ja, het is wel een 911. En iedereen wil een Porsche 911. Ons oog werd op Marktplaats getrokken door deze 996, die behoorlijk opvalt tussen alle zilvergrijze, zwarte en donkerblauwe exemplaren.

Deze auto had eerst ook een saaie kleur (zilvergrijs), maar de eigenaar besloot daar verandering in te brengen. De auto is nu voorzien van een Rothmans-livery. Deze historische livery kreeg hernieuwde belangstelling toen Porsche deze lanceerde op de 992 Dakar. Alleen wilden ze geen reclame meer maken voor sigaretten en maakten ze er daarom ‘Roughroads’ van. Creatief.

De auto is niet alleen gewrapt, de velgen zijn ook wit gemaakt. Verder zijn er spoorverbreders gemonteerd. Met deze relatief eenvoudige aanpassingen heeft de 996 opeens een compleet nieuwe look. En we moeten zeggen: dat kan de auto heel goed hebben.

Vierwielaandrijving

Het gaat hier om een Carrera 4, waarbij de vierwielaandrijving mooi aansluit bij het Dakar-thema. De 3,4 liter zescilinder levert in dit geval 300 pk en de auto is handgeschakeld. De purist zou misschien een handbak en achterwielaandrijving willen, maar ook dit is een leuk pakket.

Het gaat hier wel om een auto met de nodige ervaring. Er staat al 252.182 kilometer op de klok. Met die wetenschap valt de vraagprijs toch een klein beetje tegen: er wordt €29.950 voor deze auto gevraagd. Overigens is dit wel een leuk projectje om verder te bouwen: zet ‘m iets hoger op zijn pootjes, gooi er wat dikkere banden onder en je hebt een 911 Dakar.