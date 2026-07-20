Deze rode auto met gele velgen heeft wél een goede restwaarde

Als je een auto in het rood bestelt met gele wielen, is dat meestal niet bevorderlijk voor de restwaarde. We hebben vandaag echter een uitzondering gevonden. Deze auto heeft juist een extreem goede restwaarde.

We hebben het namelijk over een McLaren F1 GTR in de fameuze rood-gele livery. De kleurencombinatie en het lettertype zouden niet misstaan op een flyer van een goedkope snackbar. Eigenlijk is de livery ronduit lelijk, maar ergens ook wel weer cool.

Nick Mason

Deze McLaren F1 is afkomstig van niemand minder dan Nick Mason, de drummer van Pink Floyd die misschien wel de meest epische autocollectie ter wereld heeft. Deze McLaren F1 is niet eens de duurste auto uit zijn verzameling, want hij heeft natuurlijk ook nog een Ferrari 250 GTO in zijn garage staan.













Het wagenpark van Nick Mason is toevallig enorm in waarde gestegen, maar dat betekent niet dat hij de auto's koopt als investering. Mason is een autoliefhebber in hart en nieren, die gewoon met zijn auto’s rijdt. Zo is Nick Mason een graag gezien gast op evenementen als de Goodwood Member's Meeting en in 2014 reed hij een rally van 750 kilometer met deze McLaren F1. Aan alle mensen die niet durven te rijden met hun gelimiteerde Ferrari: zo kan het ook!

Twee keer gecrasht

Als je met dit soort auto’s gaat rijden kan er natuurlijk iets misgaan. Dat gebeurde ook in 2017. Toen vloog Nick Mason de bandenstapel in met zijn McLaren. Het was geen enorme klapper, maar de neus lag wel in de kreukels. En bij een McLaren F1 is dat al snel een duur grapje.











Dit was niet eens de eerste keer dat deze specifieke auto gecrasht is: in 2009 ging het ook al een keer mis. Toen belandde een journalist in een graanveld met deze auto. We weten niet wat de schade toen was, maar in beide gevallen is de McLaren weer keurig opgeknapt door Lanzante. Zij hebben het aardig druk gehad met deze F1, want Lanzante was ook het bedrijf dat de auto in 1999 straatlegaal heeft gemaakt (wie anders…?). Overigens is er nooit echt met deze F1 GTR geracet, maar in 1996 werd de auto wel gebruikt voor testen voorafgaand aan de 24 Uur van Le Mans.

Waarde

Hoewel de onderhouds- en reparatiekosten ongetwijfeld astronomisch waren, gaat Nick Mason waarschijnlijk geen verlies maken op zijn McLaren F1. Hij kocht de auto namelijk al 1999. We weten niet precies wat dhr. Mason er toen voor betaald heeft, maar veel meer dan een miljoen zal het niet geweest zijn.

Zoals jullie weten is de waarde van de McLaren F1 sindsdien richting de stratosfeer gegaan. RM Sotheby’s gaat de McLaren veilen tijdens Monterey Car Week en rekent op meer dan € 30 miljoen. En dat voor een schadebak…

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