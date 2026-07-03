Is dit de enige juiste bestemming voor je Bentley Continental GT occasion?

We moeten het eens hebben over de Banger racing scene. Misschien niet bij iedereen bekend, maar aan de overkant is het nogal een dingetje.

Natuurlijk kennen wij het ook. In het oosten van het land heb je ook de Autorodeo. Maar zoals alles met auto's en crossen tillen ze het in Groot-Brittannië graag net even naar een ander niveautje. Want waar we in de het oosten van ons land oude Volvo's en wat oude Fords de ring in sturen, doen ze aan de overkant aan bangerracen met een Rolls-Royce Silver Shadow, een Jaguar E-Type of een Bentley Continental GT.

Zo werd vorige week op gepaste wijze gevierd dat John "Victor" Reeves met #188 zijn 35 jarig jubileum in de scene vierde. Een prachtig excuus voor een gigantisch weekend vol met allemaal lekkers op de Adrian Flux Arena in King's Lynn.

Een Bentley als crosser?

Ja waarom niet? Banger racing heeft de naam dat er af en toe extreem onorthodoxe, dure of zeldzame auto's worden verbouwd tot crosser om mee te doen in de "unlimited" klasse. In dit geval gaat het dus om een moderne Bentley Continental GT die omgebouwd is tot full-spec banger racer. Op de zijkant met grote letters de naam van the man of the hour: Victor.

Nou heeft zo'n Bentley Continental GT normaal gesproken een 6.0 liter W12 motor onder de kap. Een motor uit de schappen van Volkswagen. Mooi apparaat, maar misschien niet meteen de beste keus in de arena bij het Banger racen. In dit soort gevallen is er eigenlijk maar één kandidaat om onder de kap te lepelen.

Dat is namelijk de Jaguar 4.2 liter zes-in-lijn motor. Dit oude Jaguar blok is relatief smal, oersterk en leveren bakken met koppel onderin. Dat is wat je nodig hebt bij het Banger racen. De blokken kunnen ook nog eens waanzinnig goed tegen oververhitting als de radiateur na de eerste tik al is overleden of onder de auto uitgevallen.

Natuurlijk moet je dan wel die Continental GT enigszins modificeren. De voortrein moet volledig op de schop, een custom subframe en plaats maken voor de juiste Bangerwielen.

Is je interesse gewekt? Als je even rondneust op de socials dan kom je steeds meer tegen. Jammer eigenlijk dat het hier bij ons in Nederland niet zo leeft. Maar goed, zover is de UK nu ook weer niet he? Vindt je het zonde van de Bentley Continental GT en wil liever zo'n apparaat rijden in de originele uitmonstering? Bekijk dan ons occasion aankoopadvies van de Bentley Continental GT.

Headerfoto via SHR Bangers facebook

Met dank aan Martijn Gizmo voor de tip