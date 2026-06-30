Is dit de gaafste 992 GT3 RS ter wereld?

De Porsche 992 GT3 RS is eigenlijk te extreem om echt mooi te zijn. Dus dan kun je maar het beste racy look omarmen en de auto een gave livery geven. Dat is precies wat Porsche met deze Sonderwunsch GT3 RS heeft gedaan.

De klant – een verzamelaar uit Dubai – heeft gekozen voor de fameuze Martini-livery. Overigens nam de Arabier zijn auto in december al in ontvangst, dus stiekem is het een beetje oud nieuws. Maar Porsche deelt nu zelf gelikte plaatjes van deze Sonderwunsch-creatie, en die willen we jullie niet onthouden.

911 RSR

De livery lijkt vooral geïnspireerd op de 911 RSR, die ook op de achtergrond te zien is. Waar Porsche bij de Rothmans-livery de naam Rothmans niet gebruikt, prijkt hier gewoon de naam Martini op de auto. We zijn overigens verbaasd dat we nog niet eerder een 992 GT3 RS hebben gezien met deze livery. Want potverdorie, wat staat dit lekker.

De basiskleur van de auto is Centenairesilver. Wat we heel erg kunnen waarderen: ook de velgen zijn uitgevoerd in zilver. Dit bewijst maar weer eens: zilverkleurige velgen staan beter onder iedere auto. Zelfs onder een hardcore racemonster. Ook de raamlijsten zijn uitgevoerd in zilver, wat je normaal nooit ziet op een GT3 RS.

Interieur

Het interieur zit eveneens bomvol Sonderwunsch-opties. De stoelen zijn bekleed met wit leer, gecombineerd met blauwe details aan de bestuurderskant en rode details aan de passagierskant. De rolkooi is zilver gespoten om te matchen met het exterieur. De Maritini-striping komt terug op de middenconsole en de portieren.

De uitvoering van deze auto zal ongetwijfeld een fortuin gekost hebben. Je moet niet raar opkijken als er voor twee ton aan opties op deze auto zit. Maar het resultaat mag er zijn!

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