Audi Q5-rijder spaart boetes alsof het Pokémonkaarten zijn

Iedereen pakt wel eens een boete mee, zelfs yours truly. Iets te hard, flitspaal gemist, kan allemaal gebeuren. Maar er zijn grenzen. En dan is er deze Audi-rijder, die duidelijk alle grenzen even heeft gemist.

893 keer fout

We komen de bewuste bestuurder tegen in Washington D.C., waar hij in zijn Audi Q5 inmiddels meer aan boetes heeft verzameld dan de auto zelf waard is. We hebben het over maar liefst 893 overtredingen. Prijzig? Zeker. Samen zijn de boetes goed voor zo’n 260.000 dollar (220.000 euro). Dat is geen pech, dat is gewoon een bewuste levensstijl.

Alleen al in de afgelopen twee maanden werd de bestuurder 29 keer geflitst. Steeds net iets te hard. Geen heel hoge boetebedragen dus, maar wel vaak genoeg om het totaalbedrag lekker op te laten lopen. Ook bleef de bestuurder gewoon rondrijden alsof er niets aan de hand was.

Politie grijpt (eindelijk) in

Uiteindelijk vond de politie het wel mooi geweest. De Audi is in beslag genomen en daarmee komt er een einde aan deze indrukwekkende streak aan overtredingen. De autoriteiten spreken van een overwinning voor de verkeersveiligheid, en dat is natuurlijk terecht. Maar de vraag blijft toch een beetje hangen: hoe heeft dit zo lang kunnen duren?

Bij een paar boetes knijp je misschien nog een oogje dicht. Bij een paar honderd begin je toch te denken dat er iets misgaat in het systeem.

Camera’s werken, maar niet perfect

De zaak speelt tegen de achtergrond van strengere handhaving in de Amerikaanse hoofdstad. Het aantal verkeerscamera’s is de afgelopen jaren flink toegenomen en dat heeft zeker een positief effect gehad. Het aantal verkeersdoden is met meer dan 50 procent gedaald.

Maar deze Audi laat ook duidelijk zien waar dit systeem tekortschiet. Want als iemand bijna 900 overtredingen kan verzamelen voordat er wordt ingegrepen, dan lijkt het erop dat er her en der nog wat ruimte is voor verbetering.