Deze BMW X7 is zo fout dat het weer goed wordt

Een BMW X7 is al niet bepaald een auto waarmee je onopvallend door de buurt rijdt. Gelukkig hebben we altijd tuner LARTE nog. Die vonden blijkbaar dat er nog wel wat meer aandacht naar zo’n slagschip kan gaan. Dus werd de X7 voorzien van een flinke dosis carbon. En omdat zwart carbon blijkbaar te saai is, kan het tegenwoordig ook in paars.

Carbon, maar dan anders

Tuner: LARTE heeft een pakket ontwikkeld voor de BMW X7 van modeljaar 2022 tot en met 2026. Het hele pakket bestaat uit maar liefst tien onderdelen, dus je kunt je X7 behoorlijk ver ombouwen zonder meteen aan de slijptol te hoeven. Dat scheelt toch weer.

Het meest opvallende onderdeel is de volledig nieuwe motorkap. Die is gemaakt van droog carbon en krijgt een behoorlijk agressieve vorm met een aantal toffe ventilatieopeningen. De kap gebruikt gewoon de originele bevestigingspunten, waardoor je niet eerst de halve BMW hoeft te slopen om hem er vervolgens scheef op te krijgen.

Daar stopt het hele feest natuurlijk niet. Je krijgt ook nog een carbon omlijsting voor de grille, een overlay voor de voorbumper, frontsplitter, extra carbon inzetstukken, spiegelkappen, dorpelstukken, delen voor de achterbumper, een dakspoiler en een diffuser.





Paars carbon dus

Het leukste gedeelte van dit verhaal is trouwens niet eens de mega lading aan carbon, maar de kleur. Het spul is namelijk leverbaar in olijfkleurig of violet carbon. Gewoon zwart kan uiteraard ook, maar wie wil dat nou. Dat soort saaie mensen zijn toch niet de doelgroep van LARTE.

Er zijn twee demoauto’s gebouwd. De eerste is groen en krijgt olijfkleurig carbon, waardoor het geheel nog enigszins bij elkaar blijft. Leuk voor als je in Italië woont misschien? De tweede is wit en heeft juist violet carbon. Dat klinkt wel meteen een flink stuk heftiger. En nee, het gaat hierbij niet gewoon om een zwarte carbonkap waar later een paarse laklaag overheen is gespoten. De kleur zit daadwerkelijk in het carbonmateriaal verwerkt.





Voor de X7 die nog niet opvallend genoeg is

Het pakket past op alle X7-uitvoeringen uit de betreffende modeljaren, van de xDrive40i tot de M60i met de S68 V8. Ook de originele parkeersensoren, camera’s en rijhulpsystemen blijven gewoon netjes functioneren, dus daar hoef je je allemaal geen zorgen om te maken.

De 23-inch gesmede wielen op de afgebeelde auto’s zijn trouwens een los onderdeel van het feestpakket. Maar als je dan toch bezig bent, kun je natuurlijk net zo goed meteen de grootste velgen nemen die nog enigszins onder de wielkasten passen.

Het pakket was al in productie voordat BMW de volgende generatie X7 bevestigde. Die nieuwe X7 staat gepland voor 2027 als 2028-model, dus LARTE heeft waarschijnlijk nog wel even de tijd om zoveel mogelijk huidige X7-eigenaren ervan te overtuigen dat hun SUV écht veel te saai is.

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