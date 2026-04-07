Is dit de kleinste camper ooit?

Als je denkt aan campers van tegenwoordig dan denk je al snel aan een veel te groot voertuig met duizenden verborgen opslagruimtes, douches, tv's, verwarming, meerdere bedden en vooral ook luxe, en ruimte. Deze niet. Deze doet alles precies andersom, en dat levert iets op wat je normaal eerder in een speelgoedwinkel verwacht dan op de camping.

Camper in zakformaat

We hebben het hier natuurlijk over de Ari 458 Pro Camper, en hij is gebaseerd op een klein elektrisch werkbusje. De lengte? Een welgetelde 3,82 meter. Dat is niet zo groot. Sterker nog, dat is korter dan een Mazda MX-5.

Onderhuids stelt het allemaal niet zo veel voor: een elektromotor met zo’n 20 pk en een topsnelheid van 70 km/u. Niet echt een camper waarmee je naar Italië rijdt dus. Niet dat je dat haalt want de actieradius ligt tussen de 120 en 230 kilometer, afhankelijk van de accu. Snelladen? Vergeet het maar. Gewoon rustig aan de stekker en geduld hebben. De reis is een deel van de bestemming zeggen ze wel eens.











Wonen in 2,8 vierkante meter

Achterin is 'where the magic happens': een mini-woonruimte van ongeveer 2,8 vierkante meter. Dat klinkt misschien klein, is het ook, maar je kunt er wel gewoon rechtop staan. Mits je kleiner bent dan 1,85 meter. Maar goed, dat is al meer dan je van sommige buscampers kunt zeggen.

De ruimte die je hebt is slim benut, maar verwacht absoluut geen luxe. Je krijgt een paar stopcontacten, een zonnepaneel, en een waterinstallatie met tanks voor schoon en vuil water. En dat is het zo’n beetje. Geen bed, geen keuken, geen toilet. Je krijgt dus eigenlijk een lege doos op wielen en mag zelf doen alsof je een binnenshuis architect bent.

Alles zelf doen (want waarom niet)

Het idee achter deze camper is simpel: zo goedkoop en basic mogelijk blijven. En dat zie je terug. Zelfs Ari Motors geeft toe dat je zelf aan de slag moet met meubels en inrichting.

Er komt wel een minimalistische interieurvariant, maar hoe die eruitziet is nog een mysterie. Tot die tijd is het vooral een DIY-project voor mensen die graag knutselen of gewoon heel minimalistisch leven.

De prijs voor dit moois begint bij zo’n 30.000 euro voor de camperversie en daarmee is dit gelijk de goedkoopste camper van Europa. Dat is relatief goedkoop in camperland, maar je moet dus nog wel zelf aan de slag om er iets leefbaars van te maken.

Of het praktisch is? Mwah. Of het grappig is? Ja zeker.