Is dit de meest absurde daily driver ter wereld?

De gemiddelde daily driver is tegenwoordig een crossover in vuilniszakgrijs of een elektrische leasebak. Praktisch zeker, maar alles behalve spannend natuurlijk. Gelukkig zijn er altijd mensen die daar lekker niet aan mee doen. Een arts uit Texas besloot zijn dagelijkse vervoer daarom net iets interessanter te maken dan anderen.

Niet voor de Cars & Coffee

Wie denkt dat dit een trailer queen is die alleen buitenkomt voor een autoshow, heeft het helemaal mis. Deze replica van de iconische auto uit Tim Burtons Batman uit 1989 is namelijk gewoon straatlegaal. Dus ja, inclusief kenteken, verlichting, richtingaanwijzers, airco en verwarming. De hele mikmak.

De eigenaar kocht het project toen eigenlijk alleen de carrosserie er stond. Daarna heeft hij zo'n beetje alles aan de auto vervangen. Onderstel, remmen, aandrijflijn; de hele auto werd aangepakt.

En dat bleek ook wel nodig. De eerste motor hield het namelijk niet zo lang vol. Ja wat doe je dan? Precies, dan knal je er gewoon een Chevrolet LS V8 in, uiteraard met een turbo waar je eng van wordt. Volgens de eigenaar levert het geheel ergens tussen de 500 en 1.000 pk. Dat is inderdaad nogal een marge, maar het klinkt in ieder geval alsof de buren weten wanneer hij naar zijn werk vertrekt.

Iedere rit is een première

Met een lengte van bijna 6,7 meter is het ook niet echt een auto die je even snel in een parkeervak propt. Naar achteren kijken? Dacht het niet. Daarvoor vertrouwt de eigenaar volledig op drie camera's, want door de gigantische achterkant zie je natuurlijk precies niets. Toch zegt de eigenaar dat de auto vrij makkelijk te rijden is. Ik heb daar mijn twijfels bij, maar goed. Ik heb nog nooit in een Batmobile gereden.

En dan hebben we het nog niet eens over alle bekijks. Supercars zie je tegenwoordig op iedere Cars & Coffee. Maar dit? Er zijn weinig mensen die hier niet even mee op de foto willen.

Zelf bouwen is goedkoper

Waarom al die moeite? Simpel. Een originele filmauto is voor stervelingen praktisch onbereikbaar. Eén van de originele Batmobiles uit de jaren 60 ging in 2013 al onder de hamer voor omgerekend zo'n 4 miljoen euro.

Dan is zelf bouwen eigenlijk de enige optie die je hebt. En als je een beetje handig bent, is het ook helemaal niet zo'n gek idee. Al moet je er wel een paar jaar vrije tijd, een flinke stapel onderdelen en waarschijnlijk ook een aangename lading geduld voor hebben.

Maar goed, als je dan toch een dagelijkse auto bouwt, kun je net zo goed lekker uitpakken toch? Een saaie leasebak wordt het vanzelf al nooit meer.

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