Is dit de meest bizarre occasion van dit moment?

Maak kennis met de Italdesign Aztec.

Bij het horen van de naam Aztec zullen veel mensen waarschijnlijk denken aan Pontiac. De Pontiac Aztek is de geschiedenisboeken ingegaan als een van de lelijkste auto’s ooit. Vóór de Aztek met een k was er echter de Aztec met een c. Dit was een creatie van Italdesign. Zo lelijk als de Pontiac is de auto misschien nog net niet, maar het design is wel… apart te noemen.

De Aztec zag in 1988 het levenslicht als concept car op de autoshow van Turijn. De auto stond daar naast de Aspid en de Asgard. Dit waren respectievelijk de coupé- en MPV-variant. Een Japanse industrialist was helemaal weg van het concept en vatte het plan op om een stuk of vijftig exemplaren van de Aztec te bouwen. Die vijftig exemplaren zijn er echter nooit gekomen. De teller is blijven steken op zo’n 18 stuks, alhoewel het exacte aantal niet met zekerheid gezegd kan worden.

De Aztec beschikt over een aantal zeer ongewone designkenmerken, zoals de dubbele cockpit. Dit maakt communiceren met je passagier een beetje lastig. Wat ook meteen opvalt: de panelen achter de portieren. Op deze panelen kun je via een driecijferige code informatie opvragen over de auto. Ook krijg je op deze manier toegang tot handige zaken als een krik, een brandblusser en een schroevendraaier.

Onder de motorkap vinden we een 2.2 liter vijf-in-lijn uit de schappen van Audi, die goed was 200 pk. Er is verder leentjebuur gespeeld bij Lancia om de auto te voorzien van vierwielaandrijving.

Deze bizarre occasion wordt geveild op bringatrailer.com. Het hoogste bod staat momenteel op $55.500. Bieden kan nog negen dagen, mocht je dat willen.