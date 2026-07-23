Lekkere Toyota-testauto verraadt de terugkeer van een Japanse legende!

Dat Toyota – mede dankzij Akio Toyoda – weigert het feestje van de verbrandingsmotor zomaar af te blazen, wisten we al. Maar wat gaat ie precies met de benzinemotor doen? Er zijn nog altijd geruchten rondom de herrijzenis van de MR2 of Celica . De beelden hieronder voeden die geruchten alleen maar.

Op Fuji Speedway is een mysterieuze, laaggelegen prototype-coupé gespot. De testauto klinkt in ieder geval al prima. Omdat het schakelen uit de bocht wat langer lijkt te duren, ga ik er vanuit dat hier wordt gereden met een handbak. Aan de verhoudingen en de luchtinlaten op de heupen van het prototype te zien, bevindt die krachtbron zich niet onder de motorkap aan de voorkant, maar middenin de auto, vlak achter de cabine.

Volgens ingewijden gaat het hier waarschijnlijk om een praktijktest van Toyota's gloednieuwe 2.0-liter G20E viercilinder turbo. Dit blok moet de 1.6 driepitter uit de GR Yaris vervangen. In de straatlegale versie zou dit blok moeiteloos 400 pk leveren, terwijl Toyota op het circuit zelfs al mikt op vermogens tot 600 pk.

MR2 of Celica?

De grote vraag is natuurlijk welk naamplaatje er straks op de achterklep geplakt wordt. Dit zou de MR2-opvolger kunnen zijn. Kijk maar naar de proporties. Die lijken op de FT-Se , wat de vooruitblik op de nieuwe MR2 moest zijn. Van de andere kant heeft Toyota ook al bevestigd dat de Celica-naam terugkomt. Hoewel de Celica historisch gezien een voorwiel- of vierwielaangedreven coupé met de motor voorin was, bewijzen recente rapporten dat Toyota overweegt om de Celica hoger in de markt te zetten als een brute mid-engine AWD super-coupé. Hmm…

Duidelijk is wel dat Toyota geen geheim maakt van zijn testwerk. Gazoo Racing-topman Tomoya Takahashi liet eerder al doorschemeren dat het ontwikkelen van een compleet nieuw platform met een middenmotor een proces van lange adem is. Dat we dit rijdende prototype nu al over het asfalt van Fuji horen brullen, bewijst dat het project al ver voorbij de tekentafel is. Naar verwachting krijgen we eind 2026 of begin 2027 het definitieve productie-exemplaar te zien. Zin in!

Bedankt voor de tip, Ab!

Foto's: @You_SuiKoyoAZ / X

Via CarScoops

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