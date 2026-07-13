Daalt je EV te snel in waarde? Dan moet je dit doen

De restwaarde van een elektrische auto blijft een punt van aandacht. Waar aanvankelijk gedacht werd dat de elektrische aandrijflijn bijzonder waardevast zou blijven, blijkt juist het tegenovergestelde waar. Van die pijn profiteren vooral de mensen die een EV tweedehands kopen, maar jij als rijder van een nieuw model hebt daar niets aan. Gelukkig is er een oplossing.

Of het een goede oplossing is, dat zullen we nooit beweren, maar het is er wel een die vooral mensen in het duurdere segment auto's aanhouden: snel inruilen voordat de restwaarde echt heel hard begint in te storten. Hoe snel is dat? Daarvoor kijken we naar de Chinese markt, de voorloper en daarom het voorbeeld als het aankomt elektrisch rijden.

1,8 jaar oud

Het blijkt namelijk dat het volledig elektrische wagenpark in het land waar de meeste EV's gemaakt worden, belachelijk jong is. De gemiddelde leeftijd van een zoemmobiel is namelijk slechts 1,8 jaar oud. Dat betekent dat de elektrisch rijdende Chinees zijn nieuwe auto al inruilt als hij amper ingereden is. Een mobiele telefoon blijft langer in bezit.

Nu zou je denken dat elektrisch rijdend China voornamelijk bang is dat het teveel geld moet inleveren op de nieuwe aankoop en er daarom voor kiezen om hem erg snel weer in te leveren in ruil voor een nieuwe. En dan heb je gedeeltelijk gelijk. Een belangrijke aanwijsbare reden dat mensen snel van auto wisselen is het probleem dat een gemiddelde EV na drie jaar ruwweg 56 procent van zijn waarde heeft ingeleverd. Dat extreem hoge percentage komt door de enorme snelheid waarop autofabrikanten ontwikkelingen doorvoeren op nieuwere modellen.

Technische snufjes zijn heel belangrijk

En daar komt de tweede oorzaak van het jonge wagenpark om de hoek. Veel autofabrikanten richten zich op kopers onder de 35 jaar. Deze mensen zijn extreem gevoelig voor nieuwe technische snufjes in hun auto's en zijn daarom blijkbaar elke twee jaar bereid om nieuw te kopen om zo maar de beste en nieuwste technische snufjes te kunnen hebben. Om precies te zijn komt dit neer op 43 procent van de Chinezen die een EV hebben.

Nu moeten we hierbij wel vertellen dat Chinezen op een heel andere manier naar hun auto kijken dat wij dat in Europa doen. Wij zien het voornamelijk als vervoermiddel en stellen daarom al snel minder hoge eisen aan technische snufjes als karaoke, grote schermen waarop film gekeken kan worden, zero-gravity stoelen en allerlei andere snufjes waarmee je jezelf kunt vermaken. Voor een Chinees zijn deze veel belangrijker, omdat deze de auto vaak als een middel ziet om in te kunnen relaxen. Gezien de mensen vaker kleiner wonen, zul je ze bijvoorbeeld vaker nog even zien relaxen in de auto voordat ze het huis binnenstappen.

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