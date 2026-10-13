Is dit de oplossing voor EV-rijders zonder oprit?

Elektrisch rijden kan stukken voordeliger zijn dan op benzine, maar dat voordeel vervalt voor een deel als je afhankelijk bent van de openbare laadpaal verderop in de straat. Ondertussen staat bij de buurman drie deuren verderop een privé-laadpaal zo'n 90 procent van de tijd ongebruikt op de oprit te verstoffen. Gelukkig is er een oplossing.

Dat deze problemen bestaan, is geen geheim. Uit onderzoek blijkt dat slechts 30 procent van de Nederlandse huishoudens de mogelijkheid heeft om een eigen laadpaal te plaatsen aan huis. Het wrange is dat deze privé-laadpunten gemiddeld maar zo'n 10 procent van de tijd daadwerkelijk een auto van stroom voorzien. De rest van de dag staan ze er doelloos bij.

De oplossing: de deel-thuislaadpaal

De Nederlandse laadapp Voltbee introduceert de gedeelde thuislaadpaal. Voor de EV-rijder zonder eigen oprit betekent dit dat hij zijn auto op een privé-oprit in de wijk kan inpluggen en gemiddeld 20 procent goedkoper opladen dan aan een openbare paal.

De eigenaar van de paal is er ook blij mee. Zodra de salderingsregeling definitief stopt (waarbij de netto terugleververgoeding vanaf 2027 bij veel energieleveranciers onder de één cent per kWh kan zakken), levert het terugleveren van overtollige zonnestroom aan het net vrijwel niets meer op.

Hoeveel goedkoper?

Via het platform van Voltbee verandert die rekensom compleet. Een laadpaaleigenaar kan zijn opgewekte zonnestroom aan de buurman verkopen voor zo’n 0,35 euro per kWh. Voor de beeldvorming: de gemiddelde prijs aan de openbare lader is 48 cent per kWh. Zo ontstaat een directe win-winsituatie: de buurman laadt aanzienlijk goedkoper dan bij de publieke paal, en de laadpaaleigenaar pakt een riante vergoeding voor stroom die anders bijna gratis het net op zou stromen.

Ook de rest van Nederland is blij

Door opgewekte zonnestroom direct op wijkniveau te verbruiken in plaats van terug te leveren, wordt netcongestie tegengegaan. Dat kan ons stroomnet wel gebruiken. Om dit gestroomlijnd te laten verlopen, werkt Voltbee samen met Chargee, een HEMS-platform (Home Energy Management System). Hiermee worden laadsessies met behulp van slimme sturing en prijsprikkels automatisch afgestemd op het actuele woningverbruik, de netcapaciteit en de beschikbare zonnestroom op het dak.

Hoe voeg ik mijn laadpaal toe?

Heb je een thuislaadpaal die voorlopig nog te weinig wordt gebruikt? Je kunt je lader toevoegen via de Voltbee-app. Vervolgens bepaal je de tarieven en tijden waarop andere jouw laadpaal mogen gebruiken, die je op ieder moment kunt aanpassen. Je bepaalt ook zelf wie zijn EV bij jou oplaadt. Je kunt reserveringsverzoeken handmatig goedkeuren. Let op: de EV-rijder betaalt 15 procent commissie aan Voltbee. Als je dus voor een kWh-prijs van 35 cent gaat, betaalt je klant 40 cent.

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