Is dit de perfecte 992 Cabrio?

12 oktober verscheen de eerste Porsche 992 GT3 S/C op Nederlands kenteken, maar het bleef niet lang de enige. De volgende is inmiddels ook alweer op Autoblog Spots verschenen. Spotter @MW_cars kwam dit groene exemplaar tegen in Almere.

Mocht je door de Porsche 911-varianten het bos niet meer zien: de GT3 S/C is in feite een GT3 Cabrio. Waarom Porsche die auto dan niet gewoon GT3 Cabrio heeft genoemd? Nou, de auto heeft wat elementen van de 992 S/T. Maar GT3 Cabrio had de lading ook prima gedekt.

S/C vs. S/T

De 992 GT3 S/C heeft portieren en een voorklep van CFRP, net als de S/T. De GT3 heeft standaard geen CFRP voorklep en überhaupt geen lichtgewicht portieren. Verder zijn ook de vinnen achter de voorwielen en het subtiele spoilerlipje achterop overgenomen van de S/T. In tegenstelling tot de S/T heeft de S/C wel gewoon dezelfde motor als een GT3, waar de S/T zijn motor deelde met de GT3 RS.

Ingewikkeld verhaal, mag je ook meteen weer vergeten. Het belangrijkste is: je krijgt het fantastische atmosferische 4,0 liter blok van de GT3, in combinatie met een open dak. Is het daarmee de ideale auto voor op de Nürburgring? Nee, maar je hebt wel maximale geluidsbeleving op de openbare weg. En daar heb je misschien wel veel meer aan.

Prachtig uitgevoerd

Dit specifieke exemplaar is ook nog eens prachtig uitgevoerd. De kleur die je hier ziet is Oak Green Metallic, gecombineerd met – jawel – zilverkleurige velgen. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: iedere auto wordt fraaier van zilverkleurige velgen. Als kers op de taart heeft deze 992 GT3 S/C een lichtbruin interieur. Kortom: degene die deze auto heeft samengesteld heeft een uitstekende smaak. Chapeau!

Wat kost zoiets? Een kentekencheck vertelt ons dat deze auto € 422.408 heeft gekost. De vanafprijs is € 382.600, dus er zit voor een kleine 40 mille aan opties op. En dan is er nog niks geks aangevinkt: de kleur maakt onderdeel uit van het standaard kleurenpalet en de zilverkleurige velgen kun je zelfs zonder meerprijs aanvinken. 422k blijft natuurlijk een enorme smak geld, maar… dan heb je wel de gaafste 992 Cabrio van Nederland.

Heb je ook wat bijzonders gespot? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot volgende week in deze rubriek. Bovendien maak je iedere maand kans op een bol.com cadeaubon ter waarde van €100!

Bekijke alle foto’s van deze GT3 S/C op Autoblog Spots!

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