Deze Fiat Panda is op jacht naar een wereldrecord

Sommige mensen bouwen een dikke auto met 1.000 pk. Anderen hangen er een lelijke widebody op of leggen hem zo plat dat een verkeersdrempel zo'n beetje onmogelijk wordt. En dan heb je Andrea Marazzi. Die keek naar een Fiat Panda en maakte hem vervolgens zo smal mogelijk. En ja, hij rijdt gewoon.

Smaller dan een motorfiets

Marazzi sleutelde ongeveer een jaar aan zijn smalle creatie, die begon als een gewone Fiat Panda uit 1993. Het doel was ook niet om een kunstwerk te maken dat maar een beetje stof staat te happen in een garage, maar een auto die ook daadwerkelijk kan rijden.

Dat betekent uiteraard nogal wat improviseren. De Panda werd teruggebracht tot 50 centimeter breed, waardoor er nog precies plek is voor één bestuurder. De auto heeft daardoor ook maar één koplamp nodig. Gek genoeg zijn het dak, de deuren en zelfs een groot deel van de carrosserie nog gewoon afkomstig van de originele Panda. Van opzij oogt hij zelfs verrassend normaal... totdat je hem van voren ziet.

Een Panda met stekker

De originele benzinemotor paste natuurlijk niet meer in de kleine auto. Daarvoor in de plaats kwam een schattige elektromotor die zijn sap krijgt van twee 12-voltaccu's. Verwacht geen Tesla-achtige prestaties.

De topsnelheid bedraagt een ongekende 15 km/u, wat precies snel genoeg is om lachende omstanders bij te houden. Op de openbare weg zul je deze Panda overigens niet tegenkomen. Daarvoor is hij niet goedgekeurd dat is misschien maar beter ook.

Op naar Guinness

De ultradunne Panda verscheen vorig jaar al op Panda in Pandino, een Italiaans evenement dat volledig draait om de Fiat. Alsof de auto nog niet genoeg bekijks trok, wil Marazzi hem ook officieel laten erkennen als de smalste auto ter wereld.

En het meest bizarre? Dit blijkt niet eens zijn vreemdste project te zijn. De Italiaan bouwde eerder namelijk ook al een Big Foot-achtige Panda op monstertruckwielen. Je kunt dus zeggen wat je wilt, maar saai wordt het in zijn werkplaats nooit.



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