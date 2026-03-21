Is dit het begin van de Turkse invasie?

Niet de Chinezen, maar de Turken zorgden in februari bij de RDW voor het nodige werk.

Als we het tegenwoordig hebben over nieuwe automerken die op Nederlands kenteken zijn verschenen, dan denkt iedereen natuurlijk direct aan de Chinezen. Helemaal terecht natuurlijk, maar in februari konden we voor de verandering eens kennismaken met een ‘nieuw’ automerk uit een land dat je niet zo gauw zou verwachten: Turkije!

Mocht bij een pubquiz gevraagd worden naar een Turks personenautomerk, dan blijft het waarschijnlijk behoorlijk stil. Niet vreemd, want ze zijn er simpelweg nauwelijks. Er zijn in het verleden wel wat pogingen gedaan, maar de eerste die pas succesvol kan worden genoemd was het merk Anadol, dat tussen 1966 en 1991 zeven verschillende modellen produceerde, met een totale oplage van zo’n 100.000 stuks. Daarvan staat er trouwens nog eentje op Nederlandse platen, een Anadol A2.

In 2007 werd zelfs een poging gedaan om een Turkse sportwagen te bouwen, de Etox Zafer , maar ook dit avontuur kreeg geen serieus vervolg. En zo komen we aan in november 2017, toen de Turkse president Erdoğan een nieuw en volledig Turks merk aankondigde, genaamd Togg. Deze afkorting staat voor Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, wat Turkse Automobiel Joint Venture Groep betekent.

In 2019 werden de eerste prototypes prototypes gepresenteerd, in 2022 rolden de eerste exemplaren van de band, en je snapt het al, nu is er voor het eerst een Togg op Nederlands kenteken verschenen!

Het gaat om de T10X , een volledig elektrische SUV met een ontwerp dat mede tot stand is gekomen door Pininfarina, die de strijd aan moet gaan met auto's zoals de Volkswagen ID.4. Qua accu's kun je kiezen tussen een kleinere 52,4 kWh versie, of een ‘Long Range’ van 88,5 kWh. De topversie heeft vierwielaandrijving en twee elektromotoren met in totaal 436 pk. In Duitsland is de Togg T10X ondertussen gewoon te bestellen, met prijzen die beginnen bij € 34.295 voor de basisversie, tot € 49.200 voor de topversie. Of de auto nu echt naar Nederland komt is natuurlijk de vraag, maar dan heb je in ieder geval al een indicatie van de prijs.

Tofaş

Nadat de RDW kennis had gemaakt met Togg, kwam er nog een ander Turks automerk om de hoek kijken: Tofaş. Deze automobielfabrikant werd opgericht in 1968 en maakte voornamelijk modellen die gebaseerd waren op Fiat's. Ze werden echter onder een eigen naam uitgebracht, zoals de Tofaş-Fiat Doğan die nu van een Nederlands kenteken voorzien is. De Doğan (dat ‘valk’ betekent) was gebaseerd op de Fiat 131.

In het RDW-register zijn slechts 10 auto's te vinden met de merknaam Tofaş (of Tofaş-Fiat), waaronder vijf stuks van de Doğan. De kans is trouwens groot dat deze auto’s niet helemaal ‘standaard’ meer zijn, want ze worden zeer regelmatig gepimpt om er wat leuker en sportiever uit te zien.

Sinds 2002 maakt Tofaş trouwens geen auto's meer onder de eigen merknaam, maar nog steeds wordt in de fabriek flink geproduceerd voor bijvoorbeeld Fiat, Citroën en Peugeot. Er werken ruim 4.500 mensen en in 2023 werden bijna 240.000 auto's gebouwd, dus het is zeker geen kleine autofabrikant.

MPM Motors

Interesse in nog een ander ‘buitenbeentje’? Wat dacht je van de MPM Motors PS160? Het idee van deze auto was op zich best leuk: spotgoedkoop en simpel, maar met de looks van een leuke en ‘dure’ sportcoupé.

Het project begon in 2013 met de ‘Aquila’ die gebouwd werd door het Russische automerk Tagaz, maar dat bedrijf ging snel failliet. In Frankrijk werd rond 2018 een nieuwe poging gedaan door de fabrikant MPM Motors (Mikhail Paramonov Manufacturing). In eerste instantie kreeg de sportcoupé de naam ‘PS160’ en was ze uitgevoerd met een 1.6 liter Mitsubishi motor die 100 pk leverde. In een latere fase volgde een 1.2 liter PSA-motor met 129 pk en werd het model hernoemd naar ‘Erelis’.

Hoewel de PS160 zelfs in Nederland officieel werd gepresenteerd, is het geen succes geworden. In ons landje had dat zeker te maken met de BPM, want hoewel de basisprijs onder de 10.000 euro lag, zorgde de BPM voor ruim een verdubbeling van die prijs. Bij het groene exemplaar dat recent geregistreerd werd, is zelfs een nieuwprijs genoteerd van € 31.462, dus dan blijft er weinig over van ‘spotgoedkoop’.

Dit buitenbeetje is de enige MPM PS160 op Nederlands kenteken. We weten niet of er ooit eerder eentje op gele platen heeft gestaan, maar het is in ieder geval wel duidelijk dat de nieuwe eigenaar iets heel aparts en bijzonders heeft!

Exoten

Tsja, als we het toch over ‘bijzonder’ hebben, dan moeten we ook weer even kijken naar de exclusieve auto’s op in februari op Nederlands kenteken zijn verschenen.

Bij McLaren zagen we de allereerste GTS op gele platen verschijnen, de opvolger van de GT . Bij Lamborghini konden we kennismaken met de derde en vierde Temerario (beiden in het groen), maar ook een Aventador SV Roadster en een Aventador SVJ Roadster.

Toch is de meest bijzondere, zoals vaker, te vinden bij het bekende merk uit Maranello, want in februari verscheen er een Ferrari F40 op kenteken. Het blijft wonderbaarlijk, want ruim 20 jaar geleden kon je ze kopen voor zo'n € 300.000, terwijl je nu mag rekenen op een prijs van zo'n € 3.000.000! Ja, een factor 10 dus, dat zijn nog eens goede investeringen geweest!

De nieuwste aanwinst is geïmporteerd vanuit Japan en daarmee staat het aantal F40's op Nederlands kenteken op 20 stuks. Geen verkeerde score als je bedenkt dat er in totaal 1.311 stuks gemaakt zijn.

Klassiekers

Exemplaren van meer dan een miljoen euro komen we ook tegen bij de klassiekers die in februari op kenteken zijn gezet.

Denk aan een Bugatti Type 37, een model dat gebruik maakt van hetzelfde chassis en dezelfde carrosserie als de legendarische Type 35, maar die was uitgerust met een kleinere 1.496 cc viercilinder die 60 pk leverde. De auto was hierdoor wat makkelijker te onderhouden en dat was juist handig voor de wat kleinere privé teams in de racerij.

Ongeveer 290 exemplaren werden gebouwd van de Type 37 (inclusief de Type 37A), waarvan er nu negen op Nederlands kenteken staan. De nieuwste aanwinst werd in november 1926 geleverd aan de Bugatti dealer in Londen en werd in juli 1927 geregistreerd op Engels kenteken UF2314, welke nog steeds aan de auto gekoppeld is. Na een lang leven in Engeland kwam ze in 2003 naar Nederland, nadat ze gekocht was op een veiling van Christie's voor een bedrag van GBP 192,800. Pas nu is de auto op een Nederlands kenteken geregistreerd en dat is (helaas) gerelateerd aan het feit dat ze in mei geveild zal worden op een veiling van Broad Arrow Auctions op Villa d'Este in Italië. De verwachte opbrengst is tussen € 1.000.000 en € 1.300.000, dus ook deze auto is voor de huidige eigenaar een prima investering geweest!

De tweede klassieker die wat aandacht verdient is een zeer speciale Aston Martin DBS C. Daarvoor gaan we terug naar het najaar van 1966, toen op de London Motor Show de Aston Martin DBS werd getoond, een prototype ontworpen door Carrozzeria Touring en in zekere zin bedoeld als de opvolger van de DB6. Mede door financiële problemen bij Touring kreeg dit project geen vervolg en werd de uiteindelijke DBS een compleet andere auto, ontworpen door William Towns van Aston Martin zelf. Van de ‘Touring DBS’, die later bekend zou staan als de Aston Martin DBS C, werden slechts twee exemplaren gebouwd: de eerste met het stuur rechts, de tweede met het stuur links. Deze laatste is in februari op Nederlands kenteken verschenen.

Ook over de derde klassieker, een Ferrari 250 Europa GT, hebben we een leuk verhaal. In 1953 kocht Z.K.H. Prins Berhard in België namelijk zijn allereerste Ferrari, een tweedehands 212 Inter Vignale met chassisnummer 0139E. Op verzoek van Enzo Ferrari ging Prins Bernhard echter in hetzelfde jaar naar Maranello om deze auto in te ruilen voor een volledig nieuwe 212 Inter, maar nu met een carrosserie van Pinin Farina. Deze auto had chassisnummer 0269EU, maar om zonder problemen langs de douane te komen (en waarschijnlijk dus ook om importkosten te voorkomen) werden de chassisnummers van deze twee auto's door Ferrari omgewisseld! Zo kwam het chassisnummer op de autopapieren van Prins Bernhard in ieder geval keurig overeen met het chassisnummer van de Ferrari waarin hij terug naar Nederland reed!

Twee jaar later kocht Prins Berhard een andere nieuwe Ferrari, namelijk een 250 Europa GT met chassisnummer 0387GT. Hier werd hetzelfde geintje uitgehaald, want deze auto kreeg het chassisnummer van de auto die hij inruilde, namelijk 0139E (wat dus eigenlijk 0269EU was). De desbetreffende 250 Europa GT werd in november 2025 aangeboden via Bring a Trailer, waarbij ook duidelijk vermeld stond dat het gaat om 0387GT die hernummerd is naar 0139E, tevens bevestigd door foto's. Een auto met een zeer bijzondere geschiedenis dus, wat ook zichtbaar is aan het hoogste bod dat gedaan is op de eerdergenoemde site: $ 1.599.000!

Dit was een bijdrage van Edvar van Daalen