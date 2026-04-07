Moeten we elektrisch gaan rijden of niet? Dit zeggen Nederlandse experts

Trump en Israël hebben met hun aanval op Iran nu al veel meer teweeggebracht op het wereldtoneel dan ze waarschijnlijk hadden verwacht. Ze zorgen er indirect voor dat steeds meer Nederlanders op Marktplaats zoeken naar een tweedehands EV. Maar is dit nu al het moment om de grote overstap te maken?

De NOS sprak drie autodeskundigen uit de commerciële wereld over dit onderwerp, te noemen Bart van Osch (PwC), Stijn de Groen (KPMG) en Marieke Kuijpers (Rabobank).Zij voorspellen dat de Europese autobranche in de komende jaren flink zal transformeren. Automerken zullen fuseren, maar er zullen ook een aantal verdwijnen. Tevens verwachten de experts een verdere groei van het marktaandeel van Chinese automerken in Europa.

Twijfel, ook bij de kenners

Wat mij duidelijk wordt uit de quotes van de deskundigen: zij weten het ook niet. De uitgesproken zinnen hangen met twijfel aan elkaar. Zo zegt Van Osch eerst over elektriciteit dat het ‘’voor autofabrikanten dan ook de enige weg vooruit’’ is. Aan de andere kant zegt hij ook: "Als we nu in Nederland allemaal elektrisch gaan rijden, dan ligt ons stroomnet de komende zes jaar plat"

Vervolgens vult De Groen hem aan met: "Aan de ene kant is het [voor autofabrikanten red.] niet slim om EV's af te schalen, aan de andere kant is het ook niet slim auto's te maken die niet worden verkocht.’’ Mooi gesproken.

Durven de Europese merken wel?

Kuijpers van de Rabobank wordt wat concreter. "In veel Europese landen worden nauwelijks nieuwe elektrische auto's gekocht en dat komt ook omdat de laadcapaciteit in die landen ver achterblijft’’, zegt ze. Daarom is het logisch dat autoconcerns nog niet durven over te stappen. "Bedrijven als Stellantis en Volkswagen scoren op dit moment goed op de hybride auto's. Deze bedrijven hebben best zware jaren gehad. Je moet wel de middelen en het lef hebben om die investering nu te gaan doen.’’ Ze noemt de mentaliteit bij dit soort bedrijven momenteel ‘’te conservatief voor deze transformatie’’.

De Groen vult aan wederom aan. Hij ziet dat er ook fabrikanten zijn die juist wel aan de EV-weg timmeren. Dit zijn vooral de grotere en premium autobouwers: ‘’Er zijn automerken, zoals Volvo, BMW en Mercedes, die echt heel hard innoveren en bezig zijn met een nieuwe generatie elektrische auto's."

Hoe lang blijft brandstof duur?

De Rabobank heeft een voorspellend onderzoek gedaan naar de brandstofprijzen. De bank denkt dat de prijs nog wel een paar maanden hoger dan normaal zal liggen, maar er komt een moment dat je weer tegen schappelijke tarieven kunt tanken. Dit is weer een doorn in het oog van de EV.

Fabrikanten worden nu verleid om elektrische auto’s interessant te maken als alternatief op de hoge brandstofkosten. Als die kosten maar kort blijven, verandert er onder de streep niets en gaat de focus weer op hybrides en benzineauto’s. "Toch heeft Stellantis de presentatie van de toekomstplannen dit jaar met een paar maanden uitgesteld, dus wie weet", zegt Kuijpers. Alweer een uitspraak waarbij er geen kant wordt gekozen. Het geeft eens te meer aan: het is nu onmogelijk om te zeggen wat de autowereld ons gaat bieden. En is dat stiekem niet juist heel spannend en interessant?