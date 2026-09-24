Gast vindt manier om diesel voor 1,50 euro de liter te scoren, maar kijk wel uit

De moderne dieselrijder heeft het moeilijk. Voor het kostenplaatje moest je al flink wat kilometers afleggen om de rekensom tegenover benzine rendabel te maken. Nu diesel steevast meer kost aan de pomp dan benzine, gecombineerd met de hoge wegenbelasting, lijkt diesel in Nederland een uitstervend ras. Elders in Europa zijn ze nog dol op diesel en beginnen de torenhoge prijzen ook te zorgen voor frustratie. Een Fransoos lijkt de oplossing gevonden te hebben, maar is dat ook zo?

Frankrijk en Duitsland kun je aanwijzen als landen waarvoor er überhaupt nog dieselmotoren gebouwd worden. Half Frankrijk overleeft nog op de brandstof. Niet leuk dus als de prijs ook daar de 2,35 euro per liter aantikt. Een filmpje op Reddit toont een Fransman die de oplossing vindt in iets wat al jaren een geinig 'wist-je-datje' presenteert als een serieuze oplossing. Want wat was ook alweer het grote voordeel van dieselmotoren? Dat alles wat ook maar een beetje lijkt op brandstof de motor kan laten draaien. Dus ook, jawel, frituurolie.

Diesel op frituurolie

Aangezien de diesel bij de pomp nu de 2,50 euro per liter aanraakt, is het natuurlijk erg aantrekkelijk om -in dit geval bij de Aldi- voor 1,46 euro per liter een paar flessen frituurolie in te slaan. Zoals het filmpje bewijst: een dieselauto, in dit geval een 15 jaar oude Peugeot Partner, loopt er gewoon op. Volgens de Fransoos slaat de auto gewoon aan en loopt hij alsof er niks aan de hand is. Enige nadeel: bij een koude start stinkt hij naar frituur. Alhoewel, fervente snackliefhebbers zien daar waarschijnlijk enkel maar voordelen in. Oh ja, je auto zal niet zijn volledige vermogen hebben, maar goed: dan maar wat minder haast.

Werkt het echt?

Kijk, het is geen nieuws dat frituurolie als brandstof fungeert in een dieselauto. Mercedes W123-bestuurders schijnen meestal niet anders te doen. Voordat jij nu je recente BMW 330d helemaal volplempt met frituurolie van de Aldi: kijk wel uit. Het is in een moderne dieselauto niet aan te raden om frituurolie als brandstof te gebruiken. De viscositeit is hoger dan diesel en vloeit dus moeilijker door de leidingen. Dit kan zorgen voor verstoppingen of het niet goed fungeren van de brandstofpomp, die dan de geest geeft. Moderne hoge-drukinjectoren kunnen ook niet goed werken als ze stroperig frituurvet moeten uitpersen in plaats van zeer vloeibare diesel.

Bovendien is het volkomen illegaal. Andere brandstoffen dan diesel gebruiken om je auto aan te drijven mag officieel niet, want dan ontduik je de dieselaccijns. Dat is natuurlijk moeilijk te handhaven, tenzij een oplettende politieman ineens zin krijgt in churros vanwege de geur nadat jij voorbij tuft met je Volvo 240. Maar goed, het kan dus een dure boete opleveren. Mocht je nou nog een oude diesel hebben staan en dit als oplossing zien, let dan wel dat vele gebruikers toch adviseren om de tank maar half te vullen met frituurolie en de rest aan te vullen met normale diesel. Dat bespaart niet zo veel geld als een hele tank frituurolie, maar je auto vindt het iets fijner.

'Legale frituurolie'

Toch klinkt deze bespaartip wel een beetje alsof er meer in het vat zit (pun not intended) dan we krijgen wat betreft frituurolie. Heb je eens een bespaartip, is het technisch gezien illegaal. Bovendien is frituurolie theoretisch minder vervuilend dan diesel. Uiteraard is er wel eens nagedacht over een gangbare vorm van frituurolie en dat bestaat zelfs al. HVO100 is een 100 procent hernieuwbare brandstof waar de meeste dieselauto's prima op kunnen rijden en HVO100 betekent niks anders dan Hydrotreated Vegetable Oil: bewerkte frituurolie. Bovendien vermindert HVO100 de sterke geur van diesel, stoot de auto 90 procent minder NOx uit en is het schoner voor je motor. Waarom dan nog niet alle diesel vervangen is door dit wondermiddel? Omdat de adviesprijs nu ligt op 3,06 euro per liter in Nederland, het beperkt verkrijgbaar is en je actieradius met een paar procent vermindert. Het kostenplaatje kan dus nog minder uit dan gewone diesel.

Kortom: voor jouw Volkswagen Golf GTD raden we aan om gewoon diesel te blijven tanken. Voor jouw stokoude diesel is 1,50 de liter wellicht een oplossing. Wees wijs.

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