Opvolger voor M1: topmannen BMW zien het wel zitten

Een opvolger voor de BMW M1 lijkt iets te zijn wat non-stop ronddwaalt in de wandelgangen in München. En dan bedoelen we niet een hybride SUV die exclusief is voor M als 'spirituele opvolger'. Nee, een supercar, met de motor in het midden. Frank van Meel, de baas van BMW M, ziet het wel zitten en hij is niet de enige. Dus, wanneer mogen we 'm verwachten?

Voor wie het even kwijt is: BMW had in de late jaren '70 en vroege jaren '80 een auto genaamd de M1. Een middenmotor supercar die ondanks 'gewoon' een motor uit de 5 Serie erg bijzonder was. Hij was dan ook bedoeld voor de racerij en de straatauto kwam enkel omdat het moest qua homologatie. De koets werd verzorgd door Giugiaro en ondanks de BMW-trekjes zou je er net zo makkelijk een Lamborghini in zien. De M1 had zijn taak vervuld en ondanks dat het een mooi beginpunt was voor M als BMW (Motor)sport-partner, kwam er nooit meer een 'echte' eigen M. Alle M-producten waren dikke versies van bestaande BMW's.

BMW M1-opvolger

Je kan twee auto's markeren als spirituele opvolger van de BMW M1, maar eigenlijk doen ze geen van beide hetzelfde als wat de M1 ooit deed. De eerste is de BMW i8. Eén van de eerste modellen van BMW's i-divisie was een hybride sportcoupé die erg supercar-achtig aandeed. Een bijzonder koetswerk met de motor in het midden en zelfs heuse vleugeldeuren. Alleen de i8 had niet echt de performance en de exclusiviteit van een M1, bovendien was het geen M-product.

De tweede opvolger is de BMW XM. Dat klinkt als je reinste heiligschennis om een supercar op te volgen met een enorme SUV, maar het is niet onjuist. De BMW XM is namelijk voor het eerst sinds de M1 dat er geen BMW-evenknie is van de M-auto. Qua positionering moet je het dan ook echt zien als een halo car, maar voor de tijdsgeest achtte BMW de slagingskans hoger bij een grote SUV met wat power. Om veel andere redenen is de XM niet een denderend succes, maar als een M1-opvolger voelt het al helemaal niet.

Toch wel een opvolger?

Bewijs van het feit dat een opvolger voor de BMW M1 te allen tijde rondspookt in München kwam relatief recent toen Frank van Meel gevraagd werd of er een M1-opvolger komt op Villa d'Este 2025. Toen zei Van Meel overtuigd dat de timing niet goed was. Nu wordt hij weer gevraagd door BMWBlog, tenminste, die vroegen over projecten die Van Meel nog een keer wil doen. De M1 staat erg hoog op de lijst van de M-baas. Oliver Heilmer, de designbaas van BMW, beaamt dit sentiment en zou het net zo graag willen. Dat is groen licht van twee sleutelfiguren binnen BMW. Wat houdt je dan nog tegen?

BMWBlog noemt de vraagstelling uiterst hypothetisch en Van Meel benoemt eigenlijk dezelfde horde als vorig jaar. De timing moet kloppen en er wordt pas in het gat van een nieuwe M1 gesprongen wanneer de timing wél klopt. Afgelopen jaar zei zelfs de absolute top van de BMW Group dat als er een concreet plan komt voor een nieuwe M1, er groen licht gegeven kan worden.

Het grootste probleem is dan ook prioriteiten. Een project als een opvolger van de BMW M1 zal altijd rommelen in de marge worden. Het staat dus altijd op een laag pitje en kan pas gebeuren als BMW even niks anders te doen heeft. Met een groeiend portfolio aan Neue Klasse-modellen is het bepaald geen rustige periode bij BMW momenteel. De prioriteiten liggen dus even niet bij een nieuwe supercar.

De inmiddels voormalig designer bij BMW, Domagoj Dukec, deelde ooit als persoonlijk project een bijna productieklare versie van de BMW M Vision Concept, een project dat voornamelijk door corona in de ijskast werd gezet. Zo dicht was BMW dus wel eens bij een productie-M1. Het blijft echter nog steeds wensen.