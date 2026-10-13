Is het einde van overmatig schermgebruik in auto's ook nabij?

Soms vraag je je af of China meeluistert met de gesprekken die wij autoliefhebbers met elkaar hebben. We klagen namelijk steen en been over de verzonken handgrepen en het gebrek aan knoppen. Punten die het land uit naam van veiligheid aanpakt. En dat overmatig schermgebruik waar we maar allemaal niet op zitten te wachten? Juist, dat ligt ook onder de guillotine.

Als we je vorig jaar gevraagd zouden hebben waar automakers vrijer waren om dingen te proberen, dan had je nooit gezegd dat Europa het juiste antwoord was. Zeker niet in vergelijking met China. Maar daar begint het steeds meer op te lijken. In navolging van het verbieden van de verzonken handgrepen en het verplichten van een bepaald aantal fysieke knoppen in het interieur, kijkt de overheid nu ook naar het aan banden leggen van de overdaad aan schermen.

Reputatie is alles

Goed, er moeten wel eerst een aantal mensen dodelijk verongelukken voordat China ingrijpt, maar dat is in de EU niet anders. Alleen gaat het in China allemaal wat sneller, want daar werkt men aan reputatiemanagement. Met andere woorden: het komt internationaal niet zo fijn over als er doden blijven vallen in Chinese voertuigen. Zeker niet nu vrijwel alle Chinese autobouwers hun heil buiten de eigen grenzen zoeken.

Het verzekeren dat Chinese auto's veilig zijn, heeft dus prioriteit boven alles, en daarom wordt het nu ook gekeken naar het verstoppen van allerlei functies in menu's op schermen. En zelfs bepaalde soorten schermen zouden niet meer mogen. De plannen waar nu aangewerkt wordt zouden namelijk expliciet het gebruik van flexibele en vouwbare schermen willen verbieden.

Daarnaast zouden belangrijke functies, zoals het in- en uitschakelen van de regenwissers, niet meer op een scherm geprojecteerd mogen worden. Dat moet, net als vanouds, weer met een van de stokken achter het stuur of met een fysieke knop.

Veiligheid mag niet vergeten worden

De reden dat de Chinese overheid zich steeds meer geroepen voelt om in te grijpen, komt met name doordat ze het gevoel heeft dat autobouwers niet voldoende testen om de veiligheid van hun producten vast te stellen. Ook heerst het idee dat door de snelheid van ontwikkeling en productie, de kantjes er (vooral op veiligheid) vanaf gelopen worden. Kortom, alle pijlen in de industrie zijn gericht op het winnen van marktaandeel en uiteindelijk het maken van winst, niet op het verzekeren van veiligheid dat enkel een kostenpost is.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover