Is je auto ouder dan 10 jaar? Dan moet ie straks ieder jaar door de APK

Je auto moet straks misschien nog vaker gecheckt worden.

Het is een brief waar menig Nederlander niet op zit te wachten: de oproep voor een APK. Of zoals velen het foutief noemen, de APK-keuring. Ben je zo iemand die ooit die foute term heeft gebruikt, voel je niet bezwaard want zelfs bij de RDW spreken ze soms van een APK-keuring.

De Algemene Periodieke Keuring zou binnenkort kunnen veranderen in de AJK voor mensen met een auto uit het bouwjaar 2015 of ouder. De EU heeft plannen om deze auto ieder jaar te laten keuren.

De plannen zijn het werk van de Europese Commissie. Het doel is om de verkeersveiligheid te vergroten. De EU zet de plannen kracht bij met een onderzoek. Daaruit blijkt dat oudere voertuigen gevoeliger zijn voor pech en vaker bij ongelukken betrokken zijn.

Omdat deze auto’s verantwoordelijk zijn voor het overgrote deel van de dodelijke ongevallen en technische defecten slechts een relatief klein deel van de oorzaken van ongevallen vormen, moet de jaarlijkse keuring van oudere auto’s een verschil maken. De Europese Commissie verwacht dat de invoering van jaarlijkse keuringen van auto’s en bestelwagens kan leiden tot één procent minder verkeersdoden en -gewonden.

Let op: het is nog niet zover

Het is goed om voorbereid om de overgang naar een Algemene Jaarlijkse Keuring, maar zover is het nog niet. Voordat het voorstel in werking kan treden, moet het Europees Parlement stemmen over het voorstel. Daarna krijgen ook de EU-lidstaten een kans om het plan te dwarsbomen.

Hoe vaak moet mijn auto door de APK?

In Nederland heeft de RDW een aantal regels opgesteld rondom de APK-planning. Een nieuwe EV of benzineauto moet na vier jaar voor het eerst voor de APK. Na de eerste APK moeten elektrische of benzineauto’s om de twee jaar gekeurd worden tot ze acht jaar oud zijn. Daarna moeten ze elk jaar worden gekeurd.

Een nieuwe dieselauto hoeft pas op driejarige leeftijd voor het eerst naar de garage voor een keuring. Na de eerste APK moeten diesels al ieder jaar worden gekeurd. Een auto vanaf dertig jaar (bouwjaar 1995) of ouder moet om de twee jaar voor de APK.

Als de EU-plannen doorgaan, is er de grootste verandering voor liefhebbers van oldtimers. Wanneer je auto de 50 jaar (bouwjaar 1975) is gepasseerd, hoeft ie niet meer door de APK.

Tegenstand uit Duitsland

De ADAC staat kritisch tegenover de plannen van de EU. De Duitse versie van de ANWB heeft eerder een onderzoek laten doen door het Instituut voor Verkeersongevallenonderzoek van de Technische Universiteit Dresden. Uit de studie kwam naar voren dat het verkorten van de keuringstermijn naar één jaar geen meetbaar effect heeft op de verkeersveiligheid. Daardoor is de ADAC van mening dat de jaarlijkse keuring ”noch zinvol, noch noodzakelijk is”.

Zo vuren de EU en ADAC wat onderzoeken naar elkaar die elkaar tegenspreken. Daar helpen we de verkeersveiligheid niet meer. Hoe moet het dan wel? ”Dankzij regelmatige, deskundige en uitgebreide technische inspecties kenmerkt het Duitse wagenpark zich door een laag percentage technische defecten. Bovendien zijn slechts enkele van de geconstateerde gebreken relevant voor ongevallen of veiligheid”, zegt de ADAC. Oftewel: jat liever onze ideeën goed dan dat je zelf iets slechts bedenkt.

Foto: DB7 Zagato gespot door @larsyboy1997