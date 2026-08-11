Schade aan je auto met dakkoffer, ben je dan wel verzekerd?

Ook al heb je de grootste stationwagon of MPV: de bagageruimte kan soms snel volraken. Een oplossing die geen introductie nodig heeft om die extra spulletjes -of je schoonmoeder- mee te nemen is de dakkoffer. Soms goed voor een paar honderd liter extra opbergruimte en je auto wordt er meestal niet breder of langer van, enkel hoger. Die hoogte kan verraderlijk zijn en een ongeluk zit soms in een klein hoekje. Geeft niet, de verzekering betaalt wel uit. Tenminste...

Onder je autoverzekering wordt simpelweg het casco van je auto verstaan. Alles wat je daaraan toevoegt, valt niet altijd onder de verzekering. Dat laat Autoverzekering.nl weten. Er zitten best wat haken en ogen aan, dus bij deze de belangrijkste info op een rij.

Volledig casco = WEL verzekerd

Allereerst: heb jij een volledig cascoverzekering, dan is er geen probleem. Vrijwel alle verzekeraars vinden bij volledig casco dat een dakkoffer er gewoon bij hoort. Denk bijvoorbeeld aan met je dakkoffer tegen een te laag dak aanrijden waardoor er een deuk in komt, dan vergoedt de verzekering in de meeste gevallen gewoon je schade. Wel hanteren verzekeraars de regel dat een dakkoffer als accessoire telt. Veel verzekeraars hebben een maximumbedrag voor accessoires, meestal tussen de 1.000 en 2.500 euro. De meeste dakkoffers vallen daar wel onder, alleen je 56 Nord-dakkoffer met volledig koolstofvezel deksel is wellicht wat te duur.

WA of beperkt casco = NIET verzekerd

Vond jij de Wettelijke Aansprakelijkheid of de WA+ met beperkt casco voldoende? Dan moet je de hoogtebordjes goed in de gaten houden als je auto een dakkoffer draagt. In de meeste gevallen is WA of WA+ niet afdoende voor de verzekering. Als de schade door je eigen toedoen is veroorzaakt, wordt er niks uitgekeerd. Op zich geen gigantische verrassing, daar is het beperkt casco voor. Maar je kan het maar beter zeker weten.

Bagage = NIET verzekerd, tenzij...

Je dakkoffer is natuurlijk vaak geen lege kist bovenop je auto, dan schiet het zijn doel nogal voorbij. De spullen in je dakkoffer zijn niet verzekerd. Tenminste, niet verzekerd als onderdeel van je autoverzekering. Als onderdeel van een reisverzekering kunnen je spullen wel verzekerd zijn, als je een reisverzekering afsluit met bagagedekking. Ook hiervoor geldt een maximumvergoeding, dat verschilt erg per polis die je afsluit. Let dus op dat een volledig cascoverzekering wel de schade aan de koffer vergoedt, maar niet aan je bagage.

Datzelfde geldt voor diefstal van de bagage in je dakkoffer. Dit valt ook onder de meeste reisverzekeringen met bagagedekking, maar er wordt wel van je verwacht dat je stappen hebt ondernomen om de koffer te beveiligen. De meeste dan wel alle dakkoffers hebben allerlei sloten en grendels om ervoor te zorgen dat je best wat moeite moet doen om het zwikkie open te breken, dus doe wel zelf even je best om daar gebruik van te maken.

Tijdens het rijden

Het is zaak om je dakkoffer goed te bevestigen. Voor de situatie waarin een dakkoffer of diens inhoud op de weg geraakt en/of andere auto's beschadigt, gelden vrij voorspelbare regels die in lijn vallen met al het eerder genoemde. Schade aan anderen wordt uiteraard vergoed door jouw verzekeraar, volgens de regels van jouw WA (of extra) verzekering. Wederom wordt schade aan je eigen auto door eigenwijze dakkoffers alleen vergoed bij volledig casco.

Goed, het is allemaal geen raketwetenschap, maar weet wel even hoe het zit met je dakkoffer. Bevestig hem goed en het kan ook nooit kwaad om even op te meten hoe veel hoger je auto is geworden door je koffer. Het kan het verschil maken tussen het plafond van een parkeergarage koppen en weten dat het niet gaat passen.

Image-credit: VDM Cars

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