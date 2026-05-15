Kijk! Zo rijdt Max in het donker en de regen op de Nürburgring

Max Verstappen grapte onlangs dat hij wel "zou uitvinden" of hij nachtblind is of niet, nadat hij de vraag kreeg over hoe hij aankeek tegen de nachtstint die hij dit weekend in de 24 uur van de Nürburgring moest gaan afleggen. Daarop hebben we nu antwoord.

De tweede kwalificatietraining voor de race vond namelijk gedeeltelijk plaats in het pikkedonker. Deze begon om 20:00 en gedurende de sessie begon het ook nog eens te regenen. Veel teams bleven daardoor wat langer in de pits staan, omdat de omstandigheden simpelweg te slecht waren. Pas toen het donker was kon Verstappen eindelijk de baan op, waarbij we gokken dat hij wel kon waarderen dat hij in zijn Mercedes een keertje droog zat.

Slippertje, maar geen spin

Toch is duidelijk te zien dat de regen het circuit veel verraderlijker maakt dan het normaal al is. Meerdere auto's spinden, maar Max wist de AMG te controleren tot wat slippertjes hier een daar, zoals je op 5:16 van de onderstaande video goed kunt zien.

Dat de omstandigheden voor zelfs Verstappen, die doorgaans zijn hand niet omkeert voor een beetje water op de baan, iets te onvoorspelbaar waren op de Nordschleife, is te zien op het rechte stuk. Daar durft de Nederlander het gaspedaal toch niet helemaal in te drukken. Tijdens zijn stint wist Max ook geen tijd neerzetten, gezien de baan te nat was om enige vorm van echt tempo te maken.

We weten nu in ieder geval wel dat de Limburgse coureur ook in het donker kan presteren. Dat is ongetwijfeld goed nieuws voor de duizenden fans die dit weekend speciaal voor hem naar het circuit afreizen.