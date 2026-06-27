Kijken! Dit is het absolute droomhuis voor elke Ferrari-fan

Zoals je van ons gewend bent, houden we ook de huizenmarkt nauwlettend in de gaten. Niet per se vanwege de het vastgoed maar vooral voor de auto’s die er gestationeerd zijn. Ook deze keer weer een bijzondere plek waar een dikke Italiaan geparkeerd is.

Italië aan de vecht

We reizen af naar het plaatsje Nigtevecht. Wat de naam al doet denken, het ligt inderdaad aan het riviertje de Vecht. Het optrekje heeft een eigen steigertje en riante tuin. Ook niet te missen: een ruime oprit. Daar kun je het prima vol zetten met al je gewenste bolides. Op de foto’s te zien is dat ook netjes gedaan, we zien hier een Ferrari F8 Tributo staan. Met 720 paarden uit een 3,9 liter V8 is het heerlijk te noemen. De topsnelheid is dan ook 340 km/u. 0 tot 100 km/u doet ze net onder de drie seconden, de tijd van stilstand naar 200 km/u is indrukwekkender. Gaspedaal tot het metaal en je zit in 7,8 seconden op het dubbele van de maximumsnelheid in Nederland. De vanafprijs van deze espressoslurpende bolide is dik 300.000 euro.





Duitse daily

Naast de Italiaan zien we de ogenschijnlijke daily staan. De foto’s laten een Porsche Cayenne zien; zo te zien is het een Black Edition. De foto’s zijn dan niet zo duidelijk en we kunnen geen kenteken achterhalen. Wel weten we dat de hybride variant van de black edition een vanafprijs heeft van 135.000 euro. Prima combi zo met die Ferrari zou ik zeggen!

Is je kantoor je garage, of andersom?

Wanneer we verder door de foto’s scrollen denken we alleen nog de gebruikelijke gelikte interieurfoto’s te zien. Totdat we doorklikken naar de werkkamer. Het blijkt dat de eigenaar toch iets heeft met de Ferrari’s met V8. We zien daar zowaar een 348 TS staan van hetzelfde Italiaanse merk pal naast de werktafel van de eigenaar. Dit model kan de F8 van zijn tijd genoemd worden, in 1991 kwam er uit de 3,4 liter grote V8 ‘maar’ 300 pk. Dit was echter in die tijd een serieus aantal paarden. Er werd met behulp van dit vermogen een topsnelheid van 275 km/u bereikt. We kunnen dus wel stellen dat we hier te maken hebben met een liefhebber, de autoschaalmodellen en attributen in de kast op de werkkamer liegen er ook niet om.

Het huis zelf kostte een serieuze 3.500.000 euro. Helaas zitten de auto’s hier niet bij. Wil je nou ook even spieken? Je kan het huis hier vinden.