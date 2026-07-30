Italiaanse tuner maakt de perfecte Mercedes 190 Evo II

Restomods zijn inmiddels populairder dan ooit, maar de meeste blijven toch vaak wel netjes binnen de lijntjes. Vespera doet dat dus niet. Deze Italiaanse tuner bouwde een Mercedes 190 Evo II waar zelfs DTM-fans even stil van worden. En ja, hij gaat hard.

De DTM-held is terug

Als je ook maar een beetje van jaren 90-DTM houdt, herken je deze auto meteen. De gigantische achtervleugel, de hoekige carrosserie en die iconische proporties van de Mercedes 190 Evo II zijn gelukkig allemaal gebleven. Toch is zo'n beetje ieder carrosseriepaneel wel vervangen. De complete body is gemaakt van carbon en de auto werd bijna 20 centimeter breder dan het originele exemplaar. Dat zie je ook wel terug in de enorme wielkasten, extra luchtuitlaten en een stance die stilstaand al lekker agressief oogt.

Op de onthulde auto ligt een donkergroene lak met gouden accenten, maar klanten mogen uiteraard hun eigen kleurtje kiezen. Sterker nog: wie een kleur kiest, krijgt exclusiviteit. Vespera belooft dezelfde lak nooit meer op een andere auto te gebruiken.











765 pk en drie pedalen

Onder de motorkap ligt natuurlijk geen moderne AMG-V8, maar een klassieke Mercedes M103-zescilinder. Die groeide van 2,6 naar 3,0 liter, kreeg een flinke turbo én een flinke dosis gesmede onderdelen. Het resultaat van al dat gesnoep? 765 pk en 910 Nm op de achterwielen. Schakelen doe je ouderwets zelf via een handgeschakelde zesbak, iets wat je tegenwoordig zelfs in veel supercars niet meer tegenkomt.

De cijfers liegen er dan ook niet om. De sprint naar 100 km/u duurt slechts 3,4 seconden, terwijl de topsnelheid op 300 km/u ligt. Dat zijn prestaties waar menig moderne supercar nog altijd wel kippenvel van kan krijgen.









Geen twee zijn hetzelfde

Ook het interieur krijgt een flinke make-over. Denk aan nog meer carbon, leer en Alcantara, maar dan uiteraard wel volledig naar wens van de klant. Vespera wil dat iedere Iride Evo 5 uniek is, zowel van binnen als van buiten.

Dat maakt deze restomod misschien nog wel aantrekkelijker dan veel moderne sportwagens. Geen touchscreens die om aandacht schreeuwen of digitale rijbeleving met kunstmatige motorgeluiden. Gewoon een iconische jaren 90-sedan, een handbak en 765 pk op de achterwielen.

Wat Vespera voor de Iride Evo 5 vraagt, laat het bedrijf nog in het midden. Gezien de volledig handgebouwde productie en het hoge maatwerk zal goedkoop hij in elk geval niet zijn.

Via: Motor1

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