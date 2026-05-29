Italianen schamen zich voor nieuwe Ferrari Luce

We raken er maar niet over uitgesproken deze week, de Ferrari Luce. Maar hoe kijken ze er in het land van de Fiat Multipla eigenlijk naar? Italianen zijn niet vies van een risicootje meer of minder op het gebied van design. Ziet Ferrari met de Luce het licht, of doet de EV het licht bij het merk uit?

Ondergetekende is uw man in Italië en daarom stak ik mijn licht eens op over wat de Italianen nu eigenlijk van de nieuwste telg van Ferrari vinden. De Paus heeft zijn mening al gegeven, maar laten we eerlijk zijn, dat is een Amerikaan en Amerikanen houden van groteske wanstaltige dingen. Dus die telt niet. Wat vinden de Italianen zelf er nou van? Nou dat is niet mals...

Fiat Multipla syndroom?

In Italië doen ze gewoon af en toe iets wat we niet meteen kunnen volgen. Velen vonden de Fiat Multipla de lelijkste auto aller tijden, maar inmiddels is de auto cult geworden. Hier in Italië rijden ze ook nog volop rond. In massa's. Uiteindelijk had Fiat dus gewoon gelijk met de Multipla. Zou dat nu met de Ferrari Luce ook zo gaan? Of hadden ze hem dan zo moeten ontwerpen?

Grapje met a.i. natuurlijk, maar het is wel het punt dat we willen maken. Want dat wij het een gedrocht vinden, wil nog niet zeggen dat iedereen dat vindt. Zo lopen de orderboeken voor de Ferrari Luce al lekker vol volgens het merk zelf.

Italianen schamen zich

Vooralsnog zijn de Italianen over het algemeen kritisch. Online noemen de Italianen de nieuwe Luce een Ferrari Prius. Kranten als La Repubblica en de Quatrroruote schrijven met enig gevoel voor understatement dat het merk met het ontwerp de traditie van Ferrari doorbreekt. De auto is nauwelijks herkenbaar als een Ferrari.

Wat het meeste voorbij komt is dat de auto die 550 duizend euro moet gaan kosten toch wel verdacht veel lijkt op de aanmerkelijk goedkopere nieuwe Nissan Leaf. Wij zouden zeggen, oordeel zelf:

Italianen zijn trots

Maar misschien zien we het wel allemaal verkeerd. Er zijn namelijk ook journalisten die de auto prijzen om het ontwerp. Moedig en visionair. Oké deze journalisten zijn in de minderheid, maar wie zegt dat zij niet degene zijn die het allemaal goed zien?

Misschien heeft het merk dit juist wel nodig om zijn publiek te verbreden. Rijke techjongens uit China en Silicon Valley kunnen nu een Ferrari gaan rijden. Gewoon verantwoord volledig elektrisch. En een dikke V12 met handbak ernaast voor in het weekeinde natuurlijk.

Samengevat, over het algemeen zien de Italianen de Ferrari Luce als een historisch risico. Fijn dat het merk ambitieus is, maar Ferrari is emotie! De nieuwe Luce is geen emotie en geen klassieke schoonheid, maar een "Apple op wielen". Aldus de Italianen.