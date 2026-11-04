Italië gaat deze automobilisten hard aanpakken

Automobilisten die onnodig links rijden, één van de meest vervelende dingen die je mee kan maken als je onderweg bent. Dat vinden ze in Italië dus ook. Daar ligt ondertussen een opvallend voorstel op tafel om dat tempo op de linkerbaan eens even goed op te voeren.

Je rijdt maar gewoon 100

In het nieuwe Italiaanse verkeersreglement staat een prachtig voorstel om een minimumsnelheid in te voeren op de meest linker rijstrook. Gebruik jij deze baan dan ben je verplicht om minimaal 100 km/u te rijden. Dat geldt uiteraard niet overal, maar vooral op snelwegen en bepaalde autowegen met minimaal drie rijbanen per rijrichting.

Het hele plan is vrij simpel. De linkerbaan moet gewoon beschikbaar blijven voor automobilisten die sneller rijden en in willen halen. Maar als tante Miep daar een beetje 85 km/u rijdt schiet dat natuurlijk niet op. Ben jij aan het treuzelen op de linkerbaan? Dan kan je straks dus een boete verwachten. Volgens de Italiaanse website Brocardi zou het gaan om een bedrag van 40 euro.

Dat betekent dus niet dat je op elke baan minimaal 100 moet rijden. Het gaat echt alleen om de meest linker baan.

In Nederland hebben we niet echt een minimumsnelheid voor op de snelweg, maar je mag de snelweg wel pas betreden als jouw voertuig een minimum constructiesnelheid van 60 km/u heeft. Voor onnodig links kan je wel een boete van 140 euro krijgen. Maar die regel wordt lang niet zo fanatiek gehandhaafd als bijvoorbeeld de maximumsnelheid. Dat is jammer, want onnodig links rijden verpest niet alleen de doorstroom, maar veroorzaakt ook gevaarlijke situaties.

Slecht weer is een uitzondering

De Italiaanse wetgever heeft ook een beetje gezond verstand in het voorstel verwerkt. Er zijn namelijk wel een aantal uitzonderingen. Mochten verkeersborden een andere snelheid aangeven of als er een bijzondere situatie aan de gang is, is het toegestaan om langzamer te rijden. Dus in gevallen van keiharde regen, dichte mist, hagel, wegwerkzaamheden of een ongeluk.

Daarnaast is de nieuwe maatregel ook nog niet definitief. Het Italiaanse kabinet heeft het wetsvoorstel op 13 oktober goedgekeurd, maar het moet nog langs verschillende instanties en commissies.

Misschien kunnen ze in Nederland ook eens over zo'n voorstel nadenken.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover