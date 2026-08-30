Moet er een ban komen voor 85-plussers op de snelweg?

Het laatste wat we willen is respectloos overkomen tegenover de ouderen die de wereld door dik en dun hebben meegemaakt. We zeggen hopelijk ook geen gekke dingen als we zeggen dat sommige zaken wellicht wat meer lichamelijke kwiekheid vergen dan er soms is. Met andere woorden: we hebben allemaal wel eens een Opel Agila met een ronkende motor en een rokende koppeling uit een parkeervak zien kruipen met twee kilometer per uur. Italië had voor ogen om de ouderen allemaal over één kam te scheren en onder meer een snelwegverbod op te leggen vanaf 85 jaar. Daar stappen ze vanaf: is dat terecht?

Zoals eerder over bericht werd heeft Italië een nieuw pakket verkeersboetes in werking gesteld. Daar zijn een paar opvallende dingen wel door de commissie gekomen, maar ook een stukje niet. Italië wilde namelijk de 85-plussers aanpakken met verschillende restricties. De meest opvallende is dat je vanaf die leeftijd niet meer de snelweg op mag. De Italiaanse autostrada is in theorie een plek van doorrijden, maar achter een Panda aan kachelen op 80 kilometer per uur kan dan gevaarlijk zijn. Andere restricties zouden zijn dat je niet verder mag rijden dan 100 kilometer van je huis en een zero tolerance-beleid op het gebied van alcohol. Dus elke druppel alcohol in je mik is dan goed voor een flinke boete.

Uitzondering

Dat klinkt heel erg als generaliseren en dat beseften de Italianen dan ook. Vandaar dat er met deze wet een uitzondering zou zijn als je middels medische documenten kan aantonen dat jij nog kwiek genoeg bent om wel 'volwaardig' te rijden. Had gekund, zou gekund hebben, maar het maakt allemaal niks meer uit. Volgens Il Sole 24 Ore is het plan in de prullenbak gegooid voordat het deel uit kon maken van de eerder genoemde nieuwe verkeerswetten. Het bleek kennelijk toch te gecompliceerd en misschien ietsje te veel van het goede.

Strengere keuringen

Toch is het rijgedrag van 85-plussers in Italië wel dusdanig zorgwekkend voor het transportministerie dat er wel andere nieuwe regels verzonnen zijn. Zo worden strengere medische keuringen voorgesteld, waardoor per persoon gekeken kan worden naar de staat van gezondheid. Ook zouden er vanaf 85 jaar oud periodieke praktijkexamens afgenomen worden, om zo gewoon eens in de praktijk te kijken naar of jij je auto nog wel onder controle hebt.

Simpelweg ouderen verbannen van de snelweg wordt 'm dus niet in Italië. In Nederland kennen we voor 75-plussers aangescherpte regels, maar het omvat vooral dat je een medische keuring krijgt elke vijf jaar bij het verlengen van je rijbewijs. Moet Nederland ook eens kijken naar restricties voor ouderen in het verkeer? Of is het een goede zaak dat Italië deze generaliserende wetten de deur wijst?

Image-credit: de coolste Canta van Nederland, gespot door @beuncarspotter op Autoblog Spots.

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