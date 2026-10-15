Dit Europese land krijgt wél gepersonaliseerde kentekens

Fusilli, pomodoro, macaroni, stracciatella, het kan straks allemaal! Italië geeft zijn automobilisten wat meer vrijheid bij het kiezen van het kenteken op de auto's. Althans, als je een beetje creatief bent en je favoriete woord nog niet door iemand anders is weggekaapt.

Geen saaie platen meer

De Italiaanse ministerraad heeft de hervorming van de Codice della Strada (de Italiaanse Wegenverkeerswet) inmiddels goedgekeurd. En daar zit voor de Italiaanse automobilist best een geinige verandering tussen. Je moet straks namelijk zelf kunnen bepalen welke combinatie van letters en cijfers er op jouw plaat komt te staan. En dat is natuurlijk hartstikke leuk voor iedereen die ook maar iets met auto's heeft.

Ik had een paar slechte suggesties in gedachten, maar dat zal ik jullie niet aandoen.

Ik zie @Michel terwijl die dit leest al naar het plaatselijke loket rennen, maar zo snel gaat het allemaal niet. Het plan is dan wel goedgekeurd maar er moeten natuurlijk nog wel wat spelregels worden bedacht.

Wat gaat dat kosten?

Geen idee. Tenminste, dat is nog niet duidelijk. Ook over hoe het allemaal precies in zijn werking zal gaan, welke combinaties wel of niet zijn toegestaan, het is allemaal nog niet bekend. Creatieve Italianen moeten dus nog even geduld hebben. In België betaal je er 1.000 euro (voor de reserving, plus 30 euro productiekosten) voor.

Ik kan je wel alvast vertellen dat je natuurlijk niet zomaar elke willekeurige tekst op je kenteken mag laten zetten. Kentekens moeten leesbaar zijn voor politiecontroles, automatische kentekenherkenning etc. Daarnaast is het ook nog belangrijk dat iemand niet dezelfde humor als jij heeft en dat er dus twee auto's met hetzelfde kenteken rondrijden.

EN WIJ DAN!?

In Nederland mogen we hier voorlopig alleen nog maar van dromen. Maar toevallig genoeg is de Tweede Kamer hier wel mee bezig geweest. Vrij recent nog zelfs. In januari 2024 nam de Tweede Kamer een motie aan om te onderzoeken of gepersonaliseerde kentekens mogelijk konden worden. Een idee van PVV-Kamerlid Hidde Heutink. Een bijkomend voordeel zou zijn dat de overheid zo lekker wat extra centjes kon verdienen aan de automobilisten. Want als de overheid iets leuk vindt...

Helaas kwam in januari 2025 naar voren dat het technisch mogelijk zou zijn, maar dat de invoering te ingewikkeld en te duur zou worden. Wie weet krijgen we ze in de toekomst alsnog.

Bron: Leggo.it

Foto: Renault 4

Spotter: justawheelchairguy-2

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