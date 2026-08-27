Italië komt met serieuze boetes die je niet aan zag komen

Je kent ze wel. Mensen die met hun neus in hun telefoon door de stad lopen en pas opkijken wanneer ze midden op straat staan of bijna worden platgereden. In Italië zijn ze daar eindelijk ook wel een beetje klaar mee. Er ligt een voorstel voor nieuwe verkeersregels waarin voetgangers een stuk meer rekening moeten houden met de auto's om hen heen. En ja, daar kan zelfs een boete tegenover staan. Lekker bezig Italië.

Telefoon in je zak, ogen op de weg

Het meest opvallende plan is een mogelijk verbod op het gebruik van een smartphone tijdens het oversteken. Wie dus al scrollend, append of filmpjes kijkend de weg oversteekt, zou straks een boete van 75 euro kunnen krijgen. En het blijft ook niet bij telefoons. Ook tablets, laptops en vergelijkbare schermen vallen onder het voorstel.

Op de stoep mag je trouwens nog steeds gewoon eindeloos naar je scherm staren. Het probleem ontstaat eigenlijk zodra je de rijbaan betreedt. Dat lijkt ons ook geen heel ingewikkelde regel. Zodra er een paar honderd kilo Italiaans staal met 50 km/u op je af komt, is Candy Crush even iets minder belangrijk. Tenminste, als het goed is.

Er zijn natuurlijk uitzonderingen voor noodsituaties en voor handsfree apparaten en koptelefoons, zolang je geluid uit beide richtingen voldoende kunt horen. Daarnaast moeten voetgangers volgens het voorstel vóór het oversteken stoppen en controleren of naderende automobilisten hen daadwerkelijk hebben gezien. Plotselinge rare capriolen en onverwachte koerswijzigingen op de rijbaan worden ook aan banden gelegd.

Reflectievestje aan, smartphone uit

Dacht je dat dat het was? Nee joh, Italië heeft nog wat meer in petto. Buiten de bebouwde kom zou je in het donker of bij slecht zicht verplicht een reflecterend vest of reflecterende schouderbanden moeten dragen. Geen straatverlichting? Vestje aan. Mist, sneeuw of zware regen? Vestje aan. Tunnel? Vestje aan. Bioscoop? Nee, geintje. Maar je zou bijna denken dat je voor een avondwandeling eerst even langs de dealer moet voor een passende accessoirelijst.

Ook oversteken wordt buiten de bebouwde kom wat minder vrijblijvend. Bij bochten en heuveltoppen zou dat gewoon helemaal verboden worden. Tussen geparkeerde auto's de weg oplopen terwijl het zicht wordt belemmerd, mag dan ook niet meer.

En op wegen met een fysieke afscheiding tussen de rijrichtingen mag je buiten een officiële oversteekplaats helemaal niet oversteken, zelfs als het zebrapad meer dan 100 meter verderop ligt.

Nog geen wet

Voordat je tijdens je last minute Italiaanse vakantie meteen met een telefoonvrije helm en fluorescerend hesje op pad gaat: dit zijn nog voorstellen. Het Italiaanse ministerie van Transport presenteerde in juli de hoofdlijnen. Verschillende organisaties en overheden kunnen tot 13 september 2026 wijzigingen aandragen. Daarna moet de uiteindelijke wetgeving nog worden opgesteld en door het parlement.

De nieuwe boete van 75 euro kan momenteel dus nog helemaal niet worden uitgedeeld. Op dit moment gelden de bestaande voetgangersregels, waarbij overtredingen met 26 euro tot 102 euro kunnen worden beboet. Maar let wel, de boodschap van het voorstel is vrij duidelijk: in Italië moet je als voetganger straks misschien iets minder op je scherm en iets meer op de weg letten.

En dat is waarschijnlijk niet het slechtste verkeersadvies ooit. Want als je tijdens het oversteken eindelijk opkijkt en precies op dat moment een Ferrari ziet aankomen, wil je natuurlijk wel de kans krijgen om hem te bewonderen.

Via: ilfattoquotidiano.it

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