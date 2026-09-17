Italië schaft wegenbelasting af vanwege hoge brandstofprijzen, puik plan?

In Nederland worden de belastingen alleen maar hoger, zo bleek afgelopen Prinsjesdag. Nu valt het voor de particulier allemaal wel mee, maar goed, we kunnen niet zeggen dat we gematst worden. In Italië is dat anders.

De Italiaanse regering heeft namelijk besloten om de wegenbelasting gewoon af te schaffen in 2027. Is dat even lekker. Er zijn wel een paar voorwaarden: de vrijstelling geldt alleen voor kleine en middelgrote auto’s en je krijgt maar één vrijstelling per gezin. De Italianen hebben eerder al een tijdelijke accijnsverlaging ingevoerd op diesel, net als in Nederland. Maar de accijns op benzine is dan weer niet verlaagd.

Gratis bier?

Met dit cadeautje aan de Italiaanse bevolking is wel een bedrag van 2,36 miljard gemoeid. Waar dat bedrag vandaan gehaald wordt? Nu moet je geen moeilijke vragen gaan stellen. Dat is namelijk nog niet bekend. Op deze manier voelt het wel een beetje als gratis bier. En laten er nu net verkiezingen in aantocht zijn. Maar ach, de Italiaanse staatsschuld is toch al 3 biljoen, dit kan er ook nog wel bij.

Het is nu natuurlijk heel makkelijk om te roepen dat de Nederlandse overheid dit ook moet doen. Maar is dat wel zo’n goed idee? De wegenbelasting is misschien wel harder nodig dan ooit. De bruggen staan op instorten in Nederland en er zijn tientallen miljarden nodig om de infrastructuur weer op orde te krijgen. Het afschaffen van de wegenbelasting is wel het laatste wat de Nederlandse overheid op dit moment moet doen. Zolang het geld maar daadwerkelijk wordt gebruikt om de wegen bij te houden.

Foto: Ferrari F50's in Italië, gespot door @mats_bulters

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