Ja, dat krijg je nou van dat supersnel laden

Supersnel laden is best handig. Totdat je auto in de fik vliegt.

We hebben het allemaal wel meegekregen, naast auto's die heel ver kunnen rijden, zijn er ook auto's die heel snel kunnen laden. Ze zijn bijna net zo snel vol als de tank van een benzine- of dieselauto.

Alleen is er een wezenlijk verschil. Namelijk dat als je 50 liter per minuut door de slang pompt, de brandstof niet zo warm wordt. Wat bij 800 volt elektriciteit natuurlijk wel zo is. En dan krijg je het volgende...

Een Zeekr 007 die in China aan een laadpaal is gehangen vliegt spontaan in de fik. Ja, vol in de vlammen inderdaad. Helemaal stom is dus dat je na zo'n brandje direct op zoek kan naar een nieuwe auto. Tipje van ons, ga voor iets zonder batterij.

We hoeven niet uit te leggen waarom, toch?