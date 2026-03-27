JA! De psuedo-eindheffing kan snel op de schop gaan!

Zoals de psuedo-eindheffing nu staat beschreven, gaat de nieuwe regeling een financieel bloedbad opleveren. De Bovag verwacht bijvoorbeeld een boeteregen dankzij deze heffing. Na herhaaldelijke kritiek uit de branche is gisteren de eerste stap gezet richting aanpassingen aan de psuedo-eindheffing.

Bij deze nieuwe belastingvorm betalen werkgevers 12 procent over de cataloguswaarde van een benzine-, dieselauto of hybride van de zaak per auto waarmee ook privé wordt gereden. Op 1 januari 2027 moet de nieuwe wet ingaan, maar dat laat de Nederlandse autobranche niet zomaar gebeuren. Na een brandbrief en verschillende vragen aan De Belastingdienst bleek de eindheffing ‘een gedrocht’.

Aanpassingen!

Gisteren kreeg de psuedo-eindheffingssaga een deel 2. Die pakt goed uit voor de autobranche. Kamerleden Inge van Dijk (CDA) en Wendy van Eijk-Nagel (VVD) hebben namelijk een motie ingediend die de Tweede Kamer nog eens laat nadenken over de belastingvorm én de aanzet is om de politici in gesprek te laten gaan met de experts uit de branche.

In de motie hebben de kamerleden het over de ‘’onwenselijke effecten’’ die de psuedo-eindheffing heeft voor werkgevers, autoverhuurbedrijven, schadeherstelbedrijven en rijscholen. De versnelde elektrificatie van schadeherstel- en autoverhuurbedrijven zou onhaalbaar zijn. Ook het incidenteel gebruiken van een vervangende auto met verbrandingsmotor is niet goed, omdat dat zou leiden tot hoge naheffingen.

Om deze redenen willen de kamerleden dat de regering (waaronder dus collega’s van het CDA en VVD) ‘’in gesprek gaat met de sector om te werken aan oplossingsrichtingen voor de onwenselijke effecten van de psuedo-eindheffing’’. Het kabinet met dit al binnenkort doen. De Kamer wil graag een rapport terug hebben op 1 juni.

Op 31 maart wordt er gestemd over deze motie, maar ik verwacht dat de motie er gewoon doorheen komt. Hierna is het dus wachten tot 1 juni wanneer de beleidsmakers met de sector hebben gesproken en laten weten wat ze hebben geleerd. De Bovag gooit zichzelf al op als gesprekspartner.

Foto: BMW XM gespot door dadamphotography