Jack Plooij weet het zeker: Max Verstappen gaat naar Mercedes

Zo’n Formule 1-pauze is niet alleen vervelend voor de coureurs, maar ook wij als media moeten het doen met minder nieuwsfeiten. En wat krijg je dan? Meer ruimte voor speculatie, geruchten en voorspellingen. Nu gaat het bijvoorbeeld veel meer over de F1-toekomst van Max Verstappen.

Voor Jack Plooij is het zo klaar als een klontje. De tandarts/Ziggo Sport-pitreport zonder pitspas heeft uit eerste hand vernomen wat de Verstappens voor ogen hebben. ‘’Wij, Robert Doornbos en Jack Plooij, hebben samen in die pitbox gestaan. Meneer Verstappen stond voor ons. En wat zei hij? Hij zei gewoon: 'We gaan naar Mercedes.' Ik denk nog steeds dat die kans heel groot is, omdat wij dit gehoord hebben uit de mond van Jos", zegt Plooij in het tv-programma Race Café.

Duidelijk genoeg toch? Helaas hebben we meneer Plooij wel eens eerder van dit soort uitspraken zien die vervolgens leeg waren. We weten in dit geval bijvoorbeeld ook niet wanneer Jos Verstappen dit zei. Ook zou het kunnen zijn dat Jos Verstappen doelde op de stap naar het AMG GT3-team voor de 24 Uur van de Nürburgring. We hebben nog geen reactie uit kamp-Verstappen voorbij zien komen.

Robert Doornbos zit ook aan tafel en ontkent, noch bevestigt het gesprek. Los daarvan denkt de elfvoudig GP-rijder wel aan dezelfde overstap van Verstappen van Red Bull Racing naar Mercedes. ‘’Ik kan me niet voorstellen dat hij [Max Verstappen red.] naar huis gaat en een sabbatical neemt. [...] Ik zie hem gewoon niet alleen maar GT3 doen en simracen, want dan ga je toch Formule 1 missen. Ik voorspel nog steeds een wissel dan. Dat hij nog een keer naar Mercedes gaat’’, zegt Doornbos.

Als het zover komt, denkt hij dat Verstappen naast Antonelli komt te zitten: ‘’In mijn optiek zal altijd Russel plaats moeten maken. Kimi heeft nog heel veel potentie.’’ Waar denk jij dat de F1-toekomst van Max Verstappen ligt?