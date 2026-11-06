Vanaf nu rij je met geknepen billen achter Jaecoo's en Omodo's

Als het een keer gebeurt, kan je het nog aan toeval wegschrijven. Gebeurt het vaker, dan wordt het wel een beetje lastig om het niet weg te schuiven als een structureel probleem. Zeker als het bij dezelfde auto's van dezelfde maker blijft voorkomen.

Begin oktober bereikte ons het nieuws dat de Omoda 5 een ietwat lastig probleem had met een iets te loszittende achteras. Zo los, dat hij tijdens een ritje besloot los te komen, met alle gevolgen van dien. De beelden gingen snel het internet over en moederbedrijf Chery gaf aan dat het eigenlijk niet zo goed wist wat er mis was gegaan. Dat in tegenstelling tot in 2024. Toen verloor een Omoda 5 ook z'n hele achteras, maar dat was de schuld van een defecte lasmachine.

Das pech, voorwielophanging weg

Dit keer is een ander Chery-product onder de loep gekomen. In Jakarta brak namelijk een voorwiel van een Jaecoo 5 af, u weet wel, de enorm populaire Temu Range Rover die op hetzelfde modulaire T1X-platform als de Omoda 5 rolt. Nu heeft Chery enigszins een beter uitweg gevonden. Geeft de schuld namelijk aan de bestuurder die een stoeprand en het hek ernaast geraakt zou hebben, waardoor de complete voorwielophanging afgescheurd zou zijn.

We laten voor het gemak maar even in het midden of we vinden dat het afbreken van een complete ophanging direct proportioneel is aan de schade die je verwacht bij het raken van een stoeprand en hek. Onze mening daarin maakt niets uit. De Indonesische overheid heeft het namelijk wel gehad met de problemen die er met de Omoda's en Jaecoo's blijft voorkomen. Het heeft alle typegoedkeuringen stilgezet tot het duidelijk is wat er gaande is.

Chery grijpt in

Chery heeft in de tussentijd bijna 9.000 auto's teruggehaald en onderzocht. Auto's met problemen met de ophanging zouden daarbij gerepareerd zijn. Ook heeft topman Yin Tongyue van Chery publiekelijk zijn excuus aangeboden voor het verloop van zaken.

Wat ons wel op begint te vallen aan de afbrekende onderdelen, is dat ze eigenlijk allemaal voorkomen in Zuidoost-Azie. Het incident in 2024 was in Maleisië, die daarna ook. En de meest recente in Indonesië. Tot dusver zijn er nog geen meldingen van problemen in Europa. Ook vanuit het Verenigd Koninkrijk, waar er inmiddels bijna 25.000 auto's van Omoda en Jaecoo zijn verkocht, blijft het opmerkelijk stil.

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