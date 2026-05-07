Dit is de Nederlandse prijs van de Jaecoo 8!

De strijd in het SUV-segment wordt steeds heftiger, en vooral nieuwkomers proberen zich te onderscheiden met een scherpe prijs en indrukwekkende specificaties. De Jaecoo 8 is daar dus het nieuwste voorbeeld van. Vandaag maakt het merk de Nederlandse prijs van de Jaecoo 8 SHS-P.

Alleskunner met een beetje power

De Jaecoo 8 gooit het niet gewoon op “prima vervoer”. Nee, dit ding wil echt het Zwitserse zakmes onder de SUV’s zijn. Vierwielaandrijving? Doen we. Zeven zitplaatsen? Check. Meer vermogen dan menig hot hatch? Gaan we regelen.

Onder de kap ligt een plug-in hybride aandrijflijn met een 1,5-liter turbomotor die gezellig samenwerkt met drie elektromotoren en een slimme drietraps transmissie. Het resultaat? Een mooie 428 pk en 580 Nm. Daarmee dendert deze familiecontainer in 5,8 seconden naar de 100 km/u. Lang niet gek voor een auto waar je zo'n beetje alles in kan vervoeren wat je je kan bedenken.











Elektrisch waar het kan, benzine waar het moet

Jaecoo speelt het spelletje slim. Met een accupakket van ruim 34 kWh kun je tot 135 kilometer volledig elektrisch rijden. Dat is serieus meer dan de meeste plug-ins in dit segment. Is de accu leeg? Geen paniek. Met een totale range van meer dan 1.000 kilometer kun je gewoon door blijven stampen zonder laadstress of range anxiety.

Ondertussen claimt het merk een verbruik vanaf 2,1 l/100 km volgens WLTP. Dat klinkt fantastisch op papier. In de praktijk? Tja… dat hangt zoals altijd af van hoe zwaar je rechtervoet is.















Luxe, schermen en een beetje meer

Binnenin doet de Jaecoo 8 ook een serieuze poging om premium te zijn. Twee grote schermen domineren het dashboard, er is sfeerverlichting, een panoramadak en zelfs stoelen met massagefunctie. Ja, massage. In een plug-in SUV met een vanafprijs van 53.990 euro. Daarnaast krijg je ook nog aangename zaken als een augmented reality head-up display, een 540-graden camerasysteem en een infotainmentsysteem dat draait op een Qualcomm-chip. Klinkt allemaal behoorlijk high-tech, en dat is volgens mij ook precies de bedoeling.

De ruimte? Die is er ook. Met tot 2.021 liter bagageruimte en een optionele derde zitrij kun je hier probleemloos een heel gezin plus bagage kwijt. Of gewoon drie vrienden en een weekend Nürburgring-spullen. Aan jou de keus.