Jaguar bevestigt: hoofddesigner heeft de tent verlaten

Ondanks de, eh, verdeelde meningen om het zacht uit te drukken, beweert Jaguar dat de Type 00 (GT) echt wel komt en echt wel een succes gaat worden. Toch lijkt het designteam niet vrij van een bijzondere opschudding. De hoofdontwerper van JLR houdt het na 21 jaar bij de firma voor gezien en dat tussen de onthulling van de concept en het productiemodel door. Het nieuws is nu officieel.

We hebben het natuurlijk over Gerry McGovern. De Britse auto-ontwerper staat al sinds 2004 aan het roer van JLR's designteam (voornamelijk Land Rover). Momenteel is het designteam van JLR natuurlijk bezig met een spannende nieuwe fase die geleid wordt door de Jaguar Type 00 die op korte termijn het levenslicht gaat zien als productieauto. Daar McGovern als trotse man aan het roer nog heeft meegedaan met het Type 00-project, eindigde zijn rol ineens in 2025. Tenminste, zo leek het.

Gerry McGovern ontslagen?

In december 2025 ontstond namelijk het gerucht in de Britse media dat Gerry McGovern ontslagen zou zijn. Sterker nog: hij zou het hoofdkwartier van JLR "uit-geëscorteerd zijn". Dat geeft allemaal geen grote hoop dat het allemaal op een normale en geplande manier is. Cynici zouden natuurlijk graag zeggen dat de revival van Jaguar een grote mispeer is en Gerry, de grote verantwoordelijke, daarom de zak kreeg. Binnen Jaguar wordt dat stellig ontkend, maar wordt eigenlijk ook niets echt duidelijk over de positie van McGovern.

Eigen consultancybureau

Tot nu toe dan: onder de medewerkers van JLR in het Verenigd Koninkrijk werd een memo verspreid over de toekomst van Gerry McGovern. Het gerucht uit december wordt bevestigd. De reden waarom is volgens de firma zelf dat McGovern een eigen consultancybureau gaat beginnen, lijkend op wat collega Ian Callum nu doet. Concreter dan dat wordt het echter niet, behalve wat lovende woorden heen en weer tussen McGovern als dank en PB Balaji (CEO van JLR) die McGovern terug bedankt. Terwijl de relatie tussen Balaji als nieuwe eindbaas en McGovern geruchtmatig één van de redenen is dat het huwelijk ten einde is gekomen. Volgens de berichtgeving van JLR zelf is het dus puur zakelijk.

Nu is het dus officieel dat JLR zonder Gerry McGovern en dus zonder designbaas zit. Omdat het even heeft geduurd voordat het officieel is dat de designer het pand letterlijk en figuurlijk heeft verlaten, is er ook nog geen vervanger aangewezen. Wordt dus nog vervolgd.