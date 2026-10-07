Je kunt de Jaguar Type 01 al samenstellen, soort van

Als je dan helemaal opnieuw begint als merk, waarom zou je je dan beperken tot slechts de auto waarmee het geheel van de grond moet komen? Omdat ook Jaguar daarop het antwoord niet weet, vergreep het zich ook aan de configurator van de Type 01 die eigenlijk geen configurator is...

We wisten gisteren al hoe de Type 01 eruit zou gaan zien, maar over de specificaties was nog niemand het zeker. Gelukkig kwamen die ook snel, want de officiële lancering kwam enkele uren na het gelekte beeld. Belangrijkste cijfer in de berichtgeving is ongetwijfeld de prijs. Wil je de Type 01 voor de deur zetten, dan moet je ruwweg 170.000 euro meenemen. Niet mals voor deze ex-katachtige.

Een voorproefje

We begrijpen heel goed dat je voor zo'n bedrag toch wel wilt weten in hoeverre je deze auto eigen kunt maken. Met andere woorden: er moet geklikt kunnen worden in een configurator voordat de eerste stappen naar een dealer gezet worden. En dat weten ze bij Jaguar ook, maar of ze dit ook snappen?

Het Briste merk lanceerde namelijk een site voor het nieuwste en enige vierwielige familielid in het aanbod waarop je je interesse kunt tonen. Als extraatje kun je ook alvast heel veel scrollen en terwijl je een lamme vinger krijgt, kom je ook wat personalisatie-opties tegen. Of eigenlijk: je kunt de Type 01 van kleur veranderen, hem andere velgen geven en de bekleding in het interieur aanpassen.

Wat hierbij vooral opvalt is eigenlijk het gebrek aan opties. Net als veel nieuwe (Chinese) merken betaamt blijven de keuzes voor elk onderdeel beperk tot een handje vol opties. Daaronder valt ook een exclusieve variant genaamd 'Design Vision'. Dit is, zoals Jaguar het zelf zegt: 'De eerste in een serie Type 01-specials – gecreëerd door de Jaguar ontwerpers en gekenmerkt door exclusieve designdetails'. Kortom, exclusieve kleurtjes en velgen voor de mensen die deze versie aanschaffen.

Wilt u ook een Laserkaiverrettu Jaguar-keulakoriste?

Blijkbaar moet je ook enige kennis van de Finse taal hebben voor deze special, want we hadden een vertaaltool nodig om uit te zoeken wat Jaguar bedoelde met de quote "Anodisoitua messinkiä henkivät lokasuojien koristeet ja laserkaiverrettu Jaguar-keulakoriste täydentävät Visionary Silver -satiinimaalipintaa. Een onmiskenbaar gevoel van kunstzinnigheid en drama.*" die het op de pagina van de Design Vision deelde. Zoals we al zeiden: het gaat allemaal net wat anders.

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*(De versieringen op de spatborden, die de uitstraling van geanodiseerd messing hebben, en het met laser gegraveerde Jaguar-embleem op de neus vullen de satijnlakafwerking in Visionary Silver aan. Een onmiskenbaar gevoel van kunstzinnigheid en drama.)