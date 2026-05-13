Jaguar onthult eindelijk naam van bizarre 1.000 pk EV

Eén ding moet je Jaguar nageven: ze kiezen in ieder geval niet voor de veiligste route. Terwijl andere merken ietwat meer terughoudend zijn en voorzichtig stap voor stap evolueren, heeft Jaguar besloten zijn complete verleden in brand te steken en opnieuw te beginnen. Gewaagd, dat wel.

Jaguar begint even opnieuw

De naam voor het nieuwe elektrische model is officeel de Jaguar Type 01. Collega Loek had dus toch gelijk. Het is geen GT of Type 00 geworden. De naam Jaguar Type 01 klinkt misschien een beetje vreemd, maar volgens Jaguar zit er wel degelijk betekenis achter. “Type” verwijst naar iconische modellen als de E-Type en F-Type, terwijl de “0” staat voor zero emissions. De “1” maakt duidelijk dat dit het eerste model is van Jaguar’s compleet nieuwe elektrische tijdperk.

Met deze nieuwe naam neemt de Britse autobouwer definitief afscheid van ongeveer alles wat het merk jarenlang definieerde. Geen XE, XF of F-Type meer, maar een compleet nieuwe designrichting, een nieuw platform en een nieuwe filosofie onder de slogan “Copy Nothing”. Die slogan leverde vorig jaar overigens ongeveer net zoveel discussie op als een parkeerplaats vol BMW's met M-badges. Sommigen vonden het moedig. Anderen vroegen zich vooral af of Jaguar stiekem gehackt was door een modemerk met de focus op LHBTQ. Maar één ding werkte wel degelijk: mensen praatten eindelijk weer over Jaguar.

Meer dan 1.000 pk en drie elektromotoren

Onder de nogal controversiële carrosserie schuilt wel serieuze techniek. De Type 01 krijgt volgens de eerste informatie drie elektromotoren, vierwielaandrijving en meer dan 1.000 pk. Iets dat tegenwoordig gewoon normaal is in EV-land. Het systeemvermogen zou bovendien gepaard gaan met ongeveer 1.300 Nm koppel. Genoeg dus om de straatstenen uit de grond te trekken.

De nieuwe EV staat op Jaguar’s volledig nieuwe Jaguar Electric Architecture-platform en krijgt vermoedelijk een accupakket van ongeveer 120 kWh. Daarmee mikt Jaguar vooral op concurrenten zoals de Porsche Taycan Turbo GT en zelfs auto’s als de Xiaomi SU7 Ultra. Dat laatste zegt eigenlijk alles over hoe extreem de EV-markt inmiddels geworden is. Vroeger probeerde Jaguar vooral Duitse sedans te verslaan. Nu moet het ineens ook opboksen tegen Chinese elektrische raketten met absurd vermogen en TikTok-hype.

Maar vermogen alleen gaat Jaguar niet redden

En precies daar zit misschien wel het grootste probleem. Want de Type 01 kan nog zoveel pk’s hebben, uiteindelijk draait het succes van deze auto vooral om iets anders: willen mensen überhaupt nog een Jaguar? Mocht je het hebben gemist, het merk zat de afgelopen jaren in een nogal lastige positie. De auto’s waren vaak best goed, soms zelfs heel goed, maar verkochten gewoon niet genoeg. Daarom besloot Jaguar uiteindelijk tot een complete reset van het merk.

De Type 01 moet dus veel meer doen dan alleen snel zijn. Hij moet Jaguar opnieuw relevant maken. Dat wordt spannend, want de reacties op het design lopen op z'n zachtst gezegd: behoorlijk uiteen. Spyshots laten zien dat de productieauto sterk lijkt op het opvallende Type 00-concept, inclusief de enorme afmetingen en vrij bijzondere vormgeving.

Sommigen vinden het verfrissend en gedurfd. Anderen vinden het eruitzien alsof een Bentley en een Minecraft-blok per ongeluk samengesmolten zijn. Maar goed, misschien is dat precies wat Jaguar wil. Want veilig spelen heeft het merk de afgelopen twintig jaar ook niet bepaald gered.