Jaguar GT is gigantisch naast oude Jaguars

Jaguar is nog altijd druk bezig met zichzelf opnieuw uitvinden. Vergeet F-Pace en XF: er herrijst binnenkort een geheel nieuw merk. En wat doe je dan als compleet nieuw merk? Juist ja: teruggrijpen op het verleden.

De nieuwe elektrische Jaguar GT, die door het leven ging als de Jaguar 00 maar nu steevast ‘’vierdeurs Jaguar GT’’ wordt genoemd, moet gaan aanvoelen als het allerbeste dat Jaguar in het verleden te bieden had. Hiervoor heeft het merk, de ingenieurs in iconische modellen gezet. De medewerkers moeten hierdoor een gevoel krijgen bij wat een Jaguar écht is en dit vertalen naar de EV.

De iconische Jaguars

De gekozen modellen zijn inderdaad legendarisch. We zien hieronder van links naar rechts naast de EV, de XJ Series I, de XJS, de XK120 en een E-Type cabrio. Geinig: als je de gewichten van de XK120 en E-Type bij elkaar optelt, kom je nog niet aan de monsterlijke massa van de elektrische GT. Succes om al dat gewicht te maskeren en de EV te laten voelen als een lichtvoetige stuurmansauto.













En kijk ze daar eens staan. Je ziet door deze beelden pas echt goed hoe gigantisch de elektrische GT is. Het klopt: als je de huidige Golf naast een Golf I zet, krijg je hetzelfde beeld, maar bij deze Jaguar speelt de omvang een grotere rol dan bij de Golf. Nogmaals: ik wens de knappe koppen bij Jaguar veel succes bij het verbergen van de grootte.

Wees gerust: het Jaguar-personeel reed al in mei 2023 in de auto’s als voorbereiding op het ontwikkelingsproces. Nu pas communiceert Jaguar erover. Volgens de makers is het gelukt om de rijeigenschappen over te brengen naar de EV. ‘’Het model biedt een betrokken rijbeleving en krachtige prestaties, gecombineerd met verfijning en controle’’, lezen we. Het model zou het dichtste in de buurt komen van de XJ Coupé.

Specificaties

De link met het verleden zit hem ook in de lange motorkap en de eveneens lage daklijn. Onder die grote motorkap is echter alles anders. De vierdeurs Jag heeft drie elektromotoren die samen 1.000 pk en 1.300 Nm naar alle wielen sturen. De power wordt netjes verdeeld over de wielen via een slim torque vectoring systeem dat binnen een milliseconde kan reageren. Tevens is er een luchtvering met actieve dubbelkleps schokdempers.

In september van dit jaar is het zover: de lancering van het vernieuwde Jaguar-merk. Hierna moeten er nog meer nieuwe Jaguar-modellen verschijnen met de nieuwe technologieën. Ben jij ook zo benieuwd of Jaguar al deze mooie woorden waar kan maken?