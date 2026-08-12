Jaguar laat eindelijk het interieur van zijn meest controversiële EV zien

Toen Jaguar eind 2024 de Type 01 Concept onthulde, ging het eigenlijk maar over één ding: de nogal... opvallende buitenkant. De meningen waren op z'n zachtst gezegd verdeeld. Gelukkig trekt Jaguar zich daar weinig van aan en laat nu voor het eerst het interieur van de productieversie zien. Eén ding is zeker, het is wel strak. Heel strak.

Geen dashboard, maar een designmeubel

Wie in de Type 01 stapt, ziet meteen dat Jaguar niet heeft geprobeerd om de concurrentie te kopiëren. Een cockpit vol knopjes, sfeerverlichting in zestien kleuren en schermen waar de gemiddelde Pathé jaloers van wordt kan je allemaal vergeten.

Het dashboard is heel erg strak gehouden. Het meest opvallende is uiteraard de brede middenconsole die als een soort ruggengraat door de hele auto loopt en de vier zitplaatsen van elkaar scheidt. Jaguar noemt het een architectonisch statement. Ik zie vooral iets dat zo uit een of ander designhotel had kunnen komen.

Verder heeft Jaguar de meeste fysieke knoppen uiteraard allemaal overboord gegooid. Gelukkig zijn de belangrijkste functies, zoals de klimaatregeling, nog makkelijk bereikbaar via een compact scherm op de middenconsole. Dat scheelt weer eindeloos swipen om de temperatuur een graadje hoger te zetten.





Meer rust, minder schermen

Opvallend genoeg gaat Jaguar niet eens mee in de race om zoveel mogelijk schermen in een auto te proppen. Achter het stuur zit één groot scherm voor zowel de tellers als het infotainment. En dat is het dan ook wel zo'n beetje.

De versnellingshendel verhuist naar de stuurkolom en ook de digitale binnenspiegel krijgt een opvallende plek onderaan de voorruit. Volgens Jaguar helpt dat om de bestuurder beter gefocust te houden. Of je ogen daar in de praktijk ook zo over denken, zullen we nog moeten zien.





Nu de buitenkant nog vergeten

Na alle commotie over het design van de Type 01 kunnen we in ieder geval één ding concluderen: vanbinnen oogt de Jaguar een stuk toegankelijker dan van buiten. Dat betekent absoluut niet dat iedereen er meteen fan van zal zijn. Ook binnen kiest Jaguar nogal duidelijk voor een eigen koers, zonder zich ook maar iets van de concurrentie aan te trekken.

De Type 01 maakt deze week opnieuw zijn opwachting tijdens Monterey Car Week en wordt op 6 oktober officieel onthuld in New York. Dan weten we eindelijk of Jaguar met zijn meest controversiële model ooit ook echt de auto heeft gebouwd waar al die ophef voor bedoeld was. Ze doen hun slogan in ieder geval eer aan. Copy Nothing.

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