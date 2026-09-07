Europese auto-industrie krijgt opnieuw een klap: 4.000 banen weg

De Europese auto-industrie krijgt opnieuw een flinke dreun. Nadat Volkswagen vorige week bekendmaakte nog eens tienduizenden banen te willen schrappen, staat nu ook Jaguar Land Rover voor een forse reorganisatie. De Britse autofabrikant wil de komende twee jaar ongeveer 4.000 banen laten verdwijnen.

Links en rechts wordt er getrokken aan de Europese autoconcerns. Vanuit het Verre Oosten regent het concurrentie, terwijl in het Westen één of andere president van die tarieven invoerde. In beide gevallen resulteerde dit in minder verkopen. In zowel Amerika als China. Niet geheel toevallig twee ongelofelijk belangrijke markten.

Noord-Amerika is goed voor 29 procent van de verkopen van JLR en daarmee de belangrijkste afzetmarkt is. Eigenlijk kun je die J wel weglaten bij JRL, want totdat de nieuwe elektrische auto van de band rolt is het extreem stil bij de Britten.

De financiële cijfers laten weinig ruimte voor optimisme. In het meest recente kwartaal, dat eindigde in juni 2026, zag Jaguar Land Rover de omzet met bijna 10 procent dalen. De winst voor belastingen kelderde vervolgens met meer dan twee derde naar omgerekend ongeveer 109 miljoen pond. Dat is voor moederbedrijf Tata Motors reden genoeg om de broekriem stevig aan te trekken.

Duizenden banen op de tocht

In het Verenigd Koninkrijk werken momenteel ongeveer 34.000 mensen rechtstreeks voor Jaguar Land Rover. Zij zijn verdeeld over fabrieken en andere locaties in onder meer de West Midlands en Halewood. Daarnaast zijn naar schatting nog eens 120.000 Britse banen afhankelijk van de fabrikant en zijn toeleveranciers.

De aangekondigde 4.000 banen verdwijnen niet allemaal tegelijkertijd, aldus The Times . JLR wil de reorganisatie over een periode van twee jaar uitvoeren. Werknemers krijgen daarbij in eerste instantie de mogelijkheid om vrijwillig te vertrekken. Vooral salarismedewerkers en managementfuncties worden daarbij geraakt.

Het bedrijf heeft een duidelijk financieel doel voor ogen. JLR wil de komende twee jaar ongeveer 1,7 miljard pond besparen en het zogenaamde break-evenpunt terugbrengen naar 300.000 auto’s per jaar. Daarvoor moet de organisatie eenvoudiger en efficiënter worden.

Het is niet alleen de schuld van Trump

De problemen bij JLR zijn bovendien groter dan alleen de Amerikaanse importheffingen. De fabrikant werd vorig jaar getroffen door een zware cyberaanval, waardoor de wereldwijde productie en bedrijfsvoering maandenlang ernstig werden verstoord. Dat kan er ook nog wel bij..

En zoals eerder aangehaald in dit artikel: de concurrentie uit China. Jaguar Land Rover heeft luxe auto’s in het gamma, maar zeker bij de Chinezen staan luxe auto’s wat lager op het prioriteitenlijstje. Daar heeft ook Porsche last van.

JLR is daarmee het zoveelste slachtoffer van de moeilijke omstandigheden waarin de Europese auto-industrie verkeert. Volkswagen kondigde onlangs nog een enorme reorganisatie aan waarbij uiteindelijk 50.000 banen in Duitsland moeten verdwijnen.

Foto: Jeppie via Autoblog Spots