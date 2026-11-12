Jaguar Land Rover teruggefloten na inval bij BYD, loopt risico op megaboete

Eerder deze week werd bekend dat Jaguar Land Rover helemaal klaar was met het kopieergedrag van BYD en daarom deurwaarders had bevolen om bij de BYD-kantoren in Schiedam en Hoofddorp binnen te vallen. Die actie werd niet heel erg gewaardeerd door de Chinese autobouwer, die nu terugslaat.

Toen ze er bij JLR achterkwamen dat BYD de Ti 7 ook op de Britse markt wil gaan verkopen, schoot dat blijkbaar in het verkeerde gat. De Chinese SUV lijkt namelijk wel heel erg veel op de Land Rover Defender. Zoveel zelfs, dat de dames en heren van de Britste autobouwer het idee hadden dat er mogelijk inbreuk op intellectueel eigendom is gedaan. Niet alleen dat, BYD zou er zelfs van worden verwacht onderdelen van de Defender zonder enige aanpassing te hebben gekopieerd voor de eigen kloon.

Helaas was er geen bewijs en wilde BYD niet heel erg meewerken om het tegendeel te aan te tonen, dus werd er besloten om de Nederlandse kantoren van het Chinese bedrijf een onaangekondigd bezoekje te brengen. Het doel: bewijsmateriaal vinden voor het kopieergedrag van BYD.

50.000 euro per uur

Dat de Chinezen daar niet van gediend blijken, is natuurlijk geen grote verrassing. Dat het daarom zelf naar de rechter stapte om te eisen dat alle gevonden materialen vernietigd moesten worden en er een schadevergoeding geeist werd, wellicht ook niet. Wat mogelijk wel verrassend is, is het feit dat de rechter meegaat in de eisen van BYD en stelt dat JLR binnen 24 uur alle ingenomen documentatie moet vernietigen en daarvan binnen 24 uur ook bewijs moet leveren. Zo niet, dan staat er een boete op van 50.000 euro per uur met een maximum van 500.000 euro.

Nu vraag je je misschien af waarom de rechter BYD in het gelijk stelt. Je kunt er immers niet omheen dat de Land Rover Defender en de BYD Ti 7 wel heel erg veel op elkaar lijken. Daar ligt het probleem ook niet. JLR schoot de zaak namelijk op een ietwat vervelende manier in: het wilde bewijs bij BYD ophalen voor het kopiëren om daar vervolgens mee te kunnen aantonen hoeveel schade er geleden zou zijn of zou kunnen worden.

Daarbij viel de rechter over het punt dat de BYD Ti 7 helemaal niet in Europa verkocht wordt en er enkel nog plannen zijn voor een verkoopstart in het Verenigd Koninkrijk. Aangezien er nog geen auto verkocht is, kan er ook geen schade geleden zijn en vervalt het hele argument van JLR. Met andere woorden: Jaguar wilde bewijs vinden van een inbreuk op intellectueel eigendom die misschien in de toekomst zou kunnen gebeuren.

De strijd vervolgt op andere fronten

Deze slag is dus verloren door Jaguar, maar de strijd is nog niet gestreden. Op dit moment lopen er nog meerdere vergelijkbare zaken in de rechtbanken van Den Haag en Rotterdam. Beide hebben ruwweg dezelfde doel, maar met een andere insteek en vragen dan ook om dezelfde inzage in gegevens. Het kan dus alsnog gebeuren dat BYD de ingenomen gegevens nogmaals moet overhandigen aan de Britse autobouwer.

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