Jaguar Type 01 trekt geen Jaguar-kopers, en dat is goed nieuws, aldus Jaguar

Vanaf de eerste dag dat de Jaguar Type 01 in Miami onder het doek vandaan werd gehaald, deelt Jaguar enkel goednieuwsverhalen. Zelfs van de controverse rond de campagne hebben we niets dan goeds gehoord. Het ligt dan ook volledig in de lijn der verwachtingen dat de ietwat controversiële auto nu ook een daverend succes lijkt.

Na de afgelopen twee, laten we zeggen ietwat rommelige jaren, heeft Jaguar aanzienlijk toch redelijk voet bij stuk gehouden. De auto die we tijdens Art Basel in Miami in 2024 te zien krijgen, is amper te onderscheiden van het model dat uiteindelijk uit de fabriek zal rollen. De hele controversiële en misplaatste campagne er omheen en de roze kleur van het conceptmodel zijn verdwenen, maar hebben waarschijnlijk toch hun steentje bijgedragen aan het ongekende succes dat de Jaguar Type 01 nu blijkt te zijn.

50.000 niet-Jaguar-kopers

Tenminste, dat meldt managing director Rawdon Glover van Jaguar Land Rover. Volgens hij spreekt de auto een duidelijke andere doelgroep aan dan de typische Jaguar-koper van welleer. Daarnaast zouden er nu al zo'n 50.000 geïnteresseerden zich gemeld hebben voor een fonkelnieuwe Type 01. En dat is heel letterlijk genomen, want zoveel mensen hebben op de site aangegeven dat ze zoveel interesse hebben in de auto, dat ze er graag via e-mail over op de hoogte willen gehouden worden.

"Er hebben al meer dan 50.000 mensen tegen ons gezegd: 'Ik ben erg geïnteresseerd in wat jullie doen.' We noemen dit KMIs – keep me informed – en daarom houden we regelmatig contact met hen", vertelt Glover. "En het interessante aan die mensen is dat ongeveer 80 procent van hen nieuw is bij het merk."

Jong en rijk

Volgens de managing director is het bovenstaande een bevestiging van hun strategische keuzes. Het lijkt er dus op dat een Jaguar dat niet langer wil concurreren met plebs als BMW, Audi en Mercedes, maar het liever opneemt tegen Porsche en Bentley, in de smaak valt. Maar vreemd genoeg ziet Glover dat niet helemaal zo.

De Brit stelt namelijk dat het merk het bestaande klantenbestand, of wat daar nog van over is, ook wil behouden. Hij ziet dat wel een uitdaging in nu Jaguar zich beweegt naar een jongere en rijkere doelgroep. "Er speelt een economisch aspect mee: als we de prijs verdubbelen, kun je er niet zomaar van uitgaan dat je bestaande klantenkring ook je nieuwe klantenkring zal worden, en dat dat wel goed komt." legt hij uit. "Je moet aan beide groepen tegemoet kunnen komen. Daarom overleggen we regelmatig."

Hoeveel orders er uit de 50.000 nieuwsbriefinschrijvingen zullen komen? Dat zien we pas ergens in 2027. Dan wordt verwacht dat mensen zich daadwerkelijk kunnen gaan opgeven om een echte Jaguar Type 01 op de oprit te zetten.

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